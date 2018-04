Die neuen Kinder von Golzow: Vom Integrieren im Dorf

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) „So ist unser Golzow“ – mit dieser Einschätzung stimmte Ines Mischker, Vorsitzende des Vereins Golzower für Golzow und Gastgeberin des ersten Ökofilmtages im Filmmuseum, die Gäste ein. Mit einigen Golzowern hatte sie bereits im Herbst die Weltpremiere des 90 Minuten langen Streifens zum Dokfilm-Festival in Leipzig miterlebt.

Der Film beschreibt die Golzower Verhältnisse zwischen 2015 und 2017 im Allgemeinen und die Integration der Flüchtlingsfamilie von Halima Taha und Fady Sayed Ahmad mit ihren drei Kindern Kamala, Bourhan und Hamza im Besonderen. Zu sehen sind viele Golzower, ungeschminkt und, wie in der Anschlussdebatte etliche bestätigten, so, wie man sie kennt. Zuvor konnten sich einige Schulklassen den Film ansehen. „Sie waren mächtig aufgeregt“, beschreibt Filmmuseumsleiterin Simone Grieger dieses Erlebnis. Kein Wunder, war es doch die Einschulung der jetzigen dritten Klasse, um die es 2015 ganz besonders ging. Es bestand die Gefahr, dass es keine Einschulung geben wird – bis sich die Gemeinde bereit erklärte, Flüchtlingsfamilie mit Kinder aufzunehmen.

Der Film beginnt leicht ironisch. Hannah von Hübbenet, die die Filmmusik schrieb, nahm für die Szene, in der die Gemeindearbeiter das Werbeschild für das Wohnen in Golzow eingruben, Anleihen an eine berühmte Westernmelodie. Dann erklären Einwohner des Altneubaublock auf ihrer Bank die Golzower Welt. Gesprächsthemen sind die Kriegsflüchtlinge. Etwa 80 junge Männer wollte der Landkreis in der Oderbruchhalle unterbringen. Das sorgte für eine emotional aufgeladene abendliche Veranstaltung am Pfarrhaus, der mit diesem Film ein weiteres Zeugnis geschaffen wurde. Bereitst in der RBB-Dokumentation „Golzows neue Kinder“ von Markus Woller und Michael Lietz spielt dieser Abend, an dem Landrat Gernot Schmidt mit den Gemeinden des Amtes vereinbarte, Familien statt junger Männer unterzubringen, eine große Rolle.

Der Zuschauer begleitet die Familienmitglieder beim Erlernen der deutschen Sprache, erfährt von dem Wandel in den Reaktionen der Golzower. Berührend ist die Annäherung zwischen dem älteren Angler Bodo Kafidoff und Bourhan, der von ihm das Angeln erlernt und eine Portion Lebensweisheit mitbekommt.

Die Idee für den Film geht auf den Vater von Kameramann Niclas Reed Middleton zurück, der in den USA Filme der Dokumentation „Die Kinder von Golzow“ mit Untertiteln versah. Dabei kam die Frage auf, wie es weitergeht. „Als wir den Entschluss zu einem Golzowfilm fassten, mussten wir auch gleich loslegen. Denn wir waren ja bereits mitten im Geschehen“, erzählt Simone Catharina Gaul.

Im Anschluss war Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Filmemacher bedankten sich bei den Golzowern für ihre Offenheit. „Das war für uns ganz ungewohnt. Normalerweise ziehen sich die Leute zurück, wenn wir drehen. Hier gehörten wir zum Alltag“, erzählte Simone Gaul. Bürgermeister Frank Schütz sprach für viele, als er die Hoffnung auf einen weiteren Golzow-Film zum Ausdruck brachte. „Die neuen Kinder von Golzow“ kann im Filmmuseum angeschaut werden. Im Herbst wird er im SWR-Fernsehen gezeigt.