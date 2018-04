Waschbär richtet immer mehr Schäden an

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Erst waren es die Bodenbrüter, denen Waschbären und Marderhunde die Gelege zerstörten. Jetzt sind auch die Wasservögel bedroht – und nicht nur die. Auf der Jahrespressekonferenz der Naturwacht am Mittwoch in Potsdam berichtete Manfred Lütkepohl von den Sorgen seiner 92 Naturranger, die in den 15 Großschutzgebieten die seltenen Arten überwachen.

In den 90ern haben sich Brandenburgs Wasservögel mit der besser werdenden Wasserqualität prächtig entwickelt. Jetzt jedoch besteht Gefahr. Immer mehr Entenvögel, Haubentaucher, Rothalstaucher, Schwarzhalstaucher und Zwergtaucher kommen nicht mehr zu Bruterfolgen. Selbst die noch zahlreich vorhandenen Blesshühner ziehen immer weniger Nachwuchs auf, weil Waschbären die Gelege plündern. Auch schlafende Fledermäuse seien nicht vor den Räubern sicher.

Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) berichtete, dass Waschbären auch zur Gefahr für Sumpfschildkröten werden, weil sie deren Panzer knacken können. Ein geplantes Auswilderungsprojekt für die in Linum (Ostprignitz-Ruppin) gezüchteten Schildkröten musste deswegen gestoppt werden.

Vogelsänger appellierte an die Jäger, ihren Pflichten bei der Dezimierung der Räuber nachzukommen. Während für den Schutz der Großtrappengelege im Havelland ganze Wiesen eingezäumt werden, wird zurzeit in der Prignitz und der Uckermark gemeinsam mit Landwirten versucht, die Nester von Bodenbrütern zu markieren. So sollen sie bei Feldarbeiten umfahren werden. Außerdem gibt es auch dort Versuche, mit Drahtverhauen Sicherheit vor Waschbären zu schaffen.

Neben der Langzeitbeobachtung seltener Arten haben die Ranger 2017 auch 540 Touren durch die Schutzgebiete organisiert. 9500 Gästen wurden durch die Natur geführt. Außerdem wurden 782 gesetzliche Verstöße gegen den Umweltschutz registriert. Es ging um illegale Müllentladungen oder Aufschüttungen von Feuchtgebieten, berichtete Lütkepohl.