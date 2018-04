Landtag diskutiert wachsende Hochwasser-Risiken

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Wo steht Brandenburg beim Hochwasserschutz? Rüstet sich das Land in ausreichendem Maße für die Folgen des Klimawandels? Der Umweltausschuss des Landtags kam am Mittwoch in einer Anhörung zu einem gemischten Fazit.

Niemand mochte dem zuständigen Minister Jörg Vogelsänger (SPD) widersprechen, als er in seiner Analyse vor den Abgeordneten zu dem Schluss kam, „dass wir in den vergangenen 20 Jahren an Elbe und Oder viel erreicht haben“. 80 Prozent der Hauptdeiche seien auf dem neuesten Stand, 660 Millionen Euro habe das Land seit 1997 investiert.

Ein genauerer Blick zeige jedoch, dass noch viel zu tun bleibe. Während etwa die Arbeiten an den Elbdeichen in der Prignitz kurz vor dem Abschluss stehen würden, seien in Mühlberg bislang lediglich 32 Prozent geschafft. Hier passiere aber in Kürze viel, während die Schwarze Elster ebenfalls im Süden des Landes zur „Riesen-Herausforderung“ im kommenden Jahrzehnt werde, so Vogelsänger.

Viel zu tun gebe es auch noch an der Spree bei Spremberg. Schwerpunkte beim Deichbau an der Oder seien weiter der Raum Gartz in der Uckermark und ein Innenstadtbereich in Frankfurt (Oder). „Jede Lücke kann im Ernstfall verhängnisvoll sein“, sagte Vogelsänger. In der Neuzeller Niederung soll der Fluss durch eine Deichrückverlegung im Hochwasserfall mehr Raum erhalten. Auf die Frage, was das für dortige Kleingärten heißt, sagte Kurt Augustin, Abteilungsleiter im Ministerium: „Die Eisenhüttenstädter sind uns wichtiger als die Kleingärtner.“

Bedenken von Bewohnern der Thälmann-Siedlung in der Ziltendorfer Niederung zerstreute Augustin hingegen: „Um die Siedlung wird ein Deich errichtet, der sie schützt.“ Die Niederung wolle man aber als Flutungspolder nutzen. Es handele sich um eine „Riesenfläche“.

Dass Hochwasserschutz ohne unpopuläre Projekte wie die Schaffung von Flutungsflächen nicht gelingen kann, verdeutlichte Fred F. Hattermann vom Potsdam-Insitut für Klimafolgenforschung (PIK). „Wir sind bereits mitten im Klimawandel, haben häufiger Starkregen und immer wieder Niederschlagsrekorde“, erinnerte er. Und es dürfte in den kommenden Jahrzehnten noch mehr werden. Hattermann sprach von einem „sehr robusten Trend“. „Wenn wir uns nicht anpassen, wird es zu erheblich höheren Schäden durch Hochwasser kommen.“

Und Anpassung bedeute eben, bei der Deichhöhe noch einmal einen 15-prozentigen „Klimawandelaufschlag“ durchzusetzen, wie es etwa Bayern und Baden-Württemberg machen, so Hattermann. Und man müsse den Flüssen mehr Raum geben.

Der Experte skizzierte Modelle, die das PIK etwa für Versicherungen erarbeitet habe. „Die wollen wissen, ob sie bankrott gehen.“ Das Fazit sei: „Es kann jeden Risikoort treffen, auch einen, der gerade erst ein Jahrhundert-Hochwasser hatte.“ Zukunftsprognosen für einzelne Brandenburger Regionen könne man auf Basis der Schadens-Modellrechnungen nicht treffen, so der Experte. „Aber die Elbe ist prominent dabei.“