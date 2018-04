Stadt lässt Kröten einsammeln

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zwischen dem Bahnhof Zehdenick (Mark) und der ehemaligen Gasanstalt hat die Stadt einen Amphibienzaun aufstellen lassen und diesen durch einen zusätzlichen Bauzaun gesichert. Nach Angaben von Fachbereichsleiter Fred Graupmann lässt die Stadt Zehdenick derzeit die auf dem Areal der künftigen Park-and-Ride-Anlage lebenden Amphibien einsammeln. Besonders die Zauneidechse hat sich auf dem Bahngelände Richtung Steindammer Weg ausgebreitet. Bei Sonnenschein treten die Amphibien in Erscheinung und sammeln sich an der olivfarbenen Barriere. Die Tiere können so tageweise eingesammelt werden. Die Kröten werden dann durch die von der Stadt beauftragte Firma auf eine Fläche außerhalb des eingezäunten Bereiches wieder ausgesetzt. Auch während der ab Juni beginnenden Bauarbeiten soll der Zaun dort stehen bleiben, kündigte Graupmann an.(ris)