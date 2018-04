Störche thronen auf neuem Nest

Heike Jänicke

Altglietzen (MOZ) Im Insel-Dorf ist die Freude groß. Auf dem im Herbst vergangenen Jahres neu errichteten Nest richtet sich ein Storch ein. Und nicht bloß einer. Seit Dienstag sitzt auch ein zweiter darauf, wie Doreen Stecker berichtet. Ihr ist es gelungen, ein Foto von dem gefiederten Paar zu machen. Am Mittwoch allerdings, als die MOZ vor Ort ist, ist einer der beiden zur Futtersuche ausgeflogen.

„Wir freuen uns alle so sehr, dass der Storch das Nest angenommen hat“, sagt Doreen Stecker und blickt zum 18 Meter hohen Mast mit Nest, der auf dem Grundstück ihres Nachbarn, Albrecht Schön, steht. Im November 2017 war der Betonmast errichtet worden. Dafür hatten sich Doreen und Uwe Stecker engagiert und in der Edis Netz GmbH und bei der Elektrofirma Freier und Küter aus Sommerfelde bei Eberswalde zuverlässige Partner gefunden. Schließlich musste das alte Nest heruntergeholt, der in die Jahre gekommene Holzmast vom Stamm genommen und der neue wieder aufgerichtet werden. Als Nest dient ein altes Beregnungsrad aus DDR-Bestand, das Nabu-Storchenbetreuer Hans-Rainer Friedrich bereit gestellt hat.

Fünf Monate später zupft nun Adebar an langen, dünnen Zweigen, um sie zu verbauen. „Da müssen sie aber noch ganz schön bauen“, sagt Doreen Stecker. Interessant werde es wohl, wenn die Jungen da sind. 2017 waren es vier, leider zwei davon tot, weiß die Altglietzenerin zu berichten und zeigt auf die Tafel, die am Zaun des Grundstückes von Alfred Schön befestigt ist. Darauf ist seit 2004 der Ankunft- und Abflugtag des Storches und die Zahl der Jungen notiert. Das schlimmste Jahr sei 2013 gewesen, erinnert sich Doreen Stecker. „Da hatte es im Mai eine ganze Woche lang geregnet. Da sind drei Junge im Nest gestorben“, informiert sie. Die meisten Jungen gab es vor zehn Jahren – nämlich vier. (hei)