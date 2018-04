Vorsitz noch immer vakant

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Feuerwehren im Amt Barnim-Oderbruch stehen vor großen Herausforderungen. Eine Hürde ist nun genommen: Der Posten des stellvertretenden Amtsjugendwartes konnte wieder besetzt werden.

Sehr glücklich ist Amtswehrführer Henri Mandke, sagte er dieser Zeitung auf Nachfrage, dass mit Philipp-Kai Dewitz am Montag ein stellvertretender Amtsjugendwart gewählt werden konnte. Überraschend waren Marcel Wolff und sein Stellvertreter zum Ende des vergangenen Jahres beziehungsweise zum Anfang dieses Jahres von ihren Funktionen zurückgetreten. Seither ist die Stelle im Amt ausgeschrieben und sollte aus Sicht der Feuerwehrleute schnellstmöglich besetzt werden.

Die Brandschützer müssen viele Herausforderungen gleichzeitig meistern: Ausbildung, Familie und Beruf unter einen Hut bringen, Nachwuchs gewinnen und über die kritische Phase zwischen 16 und 25 Jahren in den Ortswehren halten, den technischen Fortschritt – egal ob bei Autos oder Photovoltaikanlagen – nicht verpassen. „An den Aus- und Weiterbildungen müssen wir dran bleiben“, mahnt Amtsbrandmeister Henri Mandke. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Die Truppmann-Ausbildung, Teil I, hätten am zurückliegenden Wochenende alle Teilnehmer bestanden, freut er sich. Es sei die vordringliche Aufgabe der Ortswehrführer, an der Ausbildung zu arbeiten. „Und es war der springende Punkt in Harnekop, warum die Feuerwehr dort aufgelöst werden musste“, wie Henri Manke bedauert. Dort gab es keinen ausgebildeten Gruppenführer mehr.

Als größte Herausforderung nennt Mandke jedoch die Tageseinsatzbereitschaft. „Das ist unser größtes Problem“, gesteht er. Zwar sei die Alarm- und Ausrückeordnung optimiert worden, doch fehle es einfach an Leuten. Vor allem bis 17 Uhr. Die Gründe liegen, erklärt der Amtsbrandmeister, an den entweder fehlenden Arbeitsstellen in der Region oder uneinsichtigen Arbeitgebern. „Und natürlich gibt es auf Seiten der Politik dort Versäumnisse.“

Seit 2010 ist Henri Mandke Amtswehrführer, seit 2005 war er stellvertretender Amtswehrführer. Und hat seither auch viele Generationskonflikte in den Wehren beobachten können. So kam es auch zu den zurückliegenden Schließungen von Feuerwehrstandorten in Altbarnim und Güstebieser Loose. Und eben in Harnekop. Immerhin zehn Kameraden seien nun jedoch nach Sternebeck gewechselt, berichtet Mandke.

Denn auch dort wird in diesem Jahr gefeiert: Am 26. Mai feiern die freiwilligen Feuerwehren in Sternebeck und Kunersdorf ihr 90- beziehungsweise 95-jähriges Bestehen. Bereits am 11. und 12. Mai feiert die Jugendfeuerwehr über zwei Tage ein rauschendes Fest. 25 Jahre lang gibt es die aktive Jugendwehr schon. Das soll im Dorf gefeiert werden – mit einem Fest für geladene Gäste und einem Fest für alle am darauffolgenden Tag.

Beginnen wird der Feuerwehr-Festkalender jedoch am 21. April mit dem Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren des Amtes Barnim-Oderbruch in Neulewin. Dort fällt der Startschuss um 9 Uhr.

Als nächstes steht dann der Amtsausscheid der Feuerwehrleute – Jung und Alt – am 2. Juni auf dem Sportplatz in Altreetz auf dem Plan, gefolgt von den Kreismeisterschaften der Jugendfeuerwehr am 30. Juni. Das Jugendlager der Jugendwehren des Amtes findet in diesem Jahr im August in Lychen statt. Dafür laufen derzeit die Vorbereitungen. „Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Auch und vor allem bei den Festen“, weiß Henri Mandke. Selbst wenn es „nur“ Ausflüge sind, mit denen die Brandschützer ihre Jubiläen feiern. Die Neutrebbiner und die Herzhorner zum Beispiel, die in diesem Jahr 115 beziehungsweise 20 Jahre alt werden. Groß gefeiert wird in diesem Jahr auch in Neulewin: Dort wird die Feuerwehr 110 Jahre alt und die Jugendfeuerwehr feiert 30. Geburtstag. Und auch die Altrebbiner Brandschützer haben Grund zum Feiern – sie bestehen seit 85 Jahren.

Zwei weitere Termine für die Brandschützer im Amt Barnim-Oderbruch sind 2018 der Spaßwettkampf am 6. Oktober bei der Jugendfeuerwehr Frankenfelde und die Kinder-/Jugendflammen am 13. Oktober bei der Jugendwehr in Wriezen.