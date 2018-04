Unzulässiges Aufstocken

Potsdam (MOZ) Massentierhaltung bei Bio-Legehennen – dass das nicht zusammenpasst, dürfte auf den ersten Blick klar sein. Nicht jedoch in Brandenburg. Hier dürfen Unternehmer zur Gewinnmaximierung EU-Regelungen kreativ auslegen und die Maximalgröße von 3000 Tieren pro Stall umgehen, indem sie einfach zehn und mehr „Stallabteile“ nebeneinander stellen. Die Folge ist, dass 90 Prozent der Brandenburger Bio-Legehennen in Megaställen von 30 000 und mehr Tieren leben.

Die EU-Kommission hat nun klargestellt, dass die Höchstgrenze von 3000 Tieren „pro Stall“ so viel heiße wie „pro Gebäude“. Das märkische Aufstocken war und ist also unzulässig. Nun ist das Agrarministerium am Zug und muss für eine Umstellung sorgen.

Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass sie beim Kauf von teuren Bio-Eiern das bekommen, was das Produkt verspricht. Nicht nur Vorgaben zu Futter und Platzangebot müssen eingehalten werden, sondern auch die Höchstzahl von Tieren pro Anlage.