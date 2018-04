Grüneberger Wasserwerk wird saniert

Volkmar Ernst

(MOZ) Das Wasserwerk in Grüneberg wird saniert. Das ist längst beschlossene Sache. Doch bevor an die Leitungen und die Technik Hand angelegt werden kann, soll ein neuer Reinwasserbehälter angeschafft und auf dem Betriebsgelände des Eigenbetriebes installiert werden.

Die Bestellung ist raus, der Bauantrag gestellt, informierte Löwenbergs Bauamtsleiter Manfred Telm, der zugleich für den Eigenbetriebes zuständig ist, die Mitglieder des Werksausschusses über den Stand der Baumaßnahmen. Klappt alles, wie geplant, soll der Behälter, der aus zwei jeweils 50 Kubikmeter Wasser fassenden Teilen besteht, im Juni aufgestellt werden. Des Gewichtes wegen wird der Behälter allerdings nicht aus Metall bestehen, sondern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Erst danach sollen Technik und Leitungen saniert werden. Geplantes Ziel für den Abschluss der Arbeiten ist der Oktober.

Ein Leitungsbau steht auch in Neulöwenberg an. Die alten noch aus den 1930er-Jahren stammenden Wasserleitungen aus Stahl sollen ersetzt werden. Doch müssen sich die Einwohner des Ortsteils noch ein Jahr gedulden. Zwei gewichtige Gründe gibt es dafür. Zum einen will die Gemeinde vor Beginn der Maßnahme anhand der Nachfrage nach Baugrundstücken ermitteln, wie groß die Leitungen sein müssen. Zum anderen hofft das Löwenberger Land auf die Akquise von Fördermitteln, wie Telm informierte. „Wir wollen jeden Euro, den wir als Zuschuss erhalten können, auch nutzen“, so der Werkleiter. Nach seinen Angaben handelt es sich um eine Ersparnis von 30 Prozent. Der gesetzliche Rahmen dafür sei mit der neuen Förderrichtlinie gegeben, so Telm weiter. „Wir haben als Verwaltung alles für eine Beantragung vorbereitet. Nun müssen wir nur noch darauf warten, dass wir die Unterlagen abgeben können.“ Er hofft, dass die Förderung noch in diesem Jahr bewilligt wird.

Ein weiterer Punkt innerhalb der Sitzung des Werksausschusses war die Anschaffung eines neuen Saug- und Spülfahrzeuges. Auch hier ist der Kauf längst beschlossene Sache. Nur mussten die Mitglieder des Gremiums die vom Eigenbetrieb vorgeschlagenen technischen Daten wie Saugleitung und Fassungsvolumen noch bestätigten, damit der Bau des Fahrzeuges in Auftrag geben werden kann. Gerechnet wird damit, dass das Fahrzeug noch in diesem Jahr eingesetzt werden kann.