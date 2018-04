Volkmar Ernst

Mildenberg/Löwenberger Land (MOZ) „Abstraktes aus dem Löwenberger Land“ ist die Ausstellung überschrieben, die am Sonnabend in der Kugelmühle im Ziegeleipark Mildenberg eröffnet wird. Die Glaskünstlerin Julia Wolbert aus Neulöwenberg steuert abstrakt gestaltete farbige Gläser bei, die wie Kirchenfenster oft in Blei gefasst und gelegentlich mit urwüchsigem Holz kombiniert sind.

Als Ergänzung dazu stellt der in Neuhäsen lebende Maler Markus Beer ebenfalls meist abstrakte Bilder aus, die, wie er meint, gerade im Zusammenspiel mit den Glasobjekten ihre Stärke und Wirkung entfalten. Die Vernissage am Sonnabend beginnt um 14.30 Uhr. Dann ist auch die Gelegenheit vorhanden, um mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Wer den Termin am Sonnabend verpasst, muss aber nicht traurig sein. Die Werke von Wolbert und Beer können im Ziegeleipark noch bis zum 4. November täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr angesehen werden.

Zusätzlich weist Beer darauf hin, dass er in diesem Jahr wieder an den Tagen der offenen Ateliertüren, die am 5. und 6. Mai stattfinden, Gäste in sein Refugium in Neuhäsen 29 einlasssen wird. Interessierte dürfen sich jeweils von 12 bis 18 Uhr nicht nur die ausgestellten Bilder auf den drei Etagen ansehen, sie dürfen auch in den Schubladen stöbern, so Beer.