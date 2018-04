Mehr Tempo-30-Zonen in der Kreisstadt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In einigen Nebenstraße in der Kernstadt und den Ortsteilen sollen Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Die Initiativen dazu gingen von Anwohnern und den Ortsbeiräten aus. Verkehrsberuhigte Bereiche auf diesen Straßen lehnte die Straßenverkehrsbehörde Oberhavel ab.

Es könne aber Tempo 30 angeordnet werden, so die Behörde, wenn die Stadtverordneten dies mit einem Beschluss bekräftigten. Der Bauauschuss hat die vier vorliegenden Anträge einstimmig bei einer Enthaltung gebilligt. Die Stadtverordneten werden am 7. Mai darüber entscheiden.

Einmal betrifft das in Schmachtenhagen die Straßen Am Dorfanger, Stegeweg und Grätzer Straße. Eine Temporeduzierung führe Am Dorfanger und Stegeweg nicht nur zu mehr Verkehrssichheit im Umfeld der Kita und Schule, sondern trage auch der Einstufung als Anliegerstraßen Rechnung. Die Grätzer Straße, die in den Stegeweg einmündet, wird mit in die Zonierung einbezogen.

In Wensickendorf sollen die Heideluchstraße, der Berliner Weg und die Teufelseer Straße zu Tempo-30-Zonen werden. Der Ortsbeirat hat dies vor allem deshalb vorgeschlagen, um die Lärm und Staubbelastung auf diesen Anliegerstraßen, die entweder Sandpisten oder mit Kopfsteinpflaster versehen sind, zu reduzieren.

In Friedrichsthal soll auf der kompletten Grabowseestraße Tempo 30 angeordnet werden. Im Bereich des Seniorenheims ist das bereits der Fall. Geh- und Radwege gibt es auf der recht schmalen Straßen nicht, sodass schon aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Temporeduzierung anzuraten ist. Positiver Nebeneffekt: eine Reihe von Tempo-30-Schildern an den einmündigen Straßen wären dann entbehrlich.

Für die Tiergartenstraße, die mit dem Bau der Umgehungsstraße B 96-neu keine Verbindungsfunktion mehr zur Tiergartensiedlung hat, und nur noch der Erschließung einiger Wohngrundstücke und landwirtschaftlicher Flächen dient, wird ebenfalls Tempo 30 vorgeschlagen.

Die Straßenverkehrsbehörde lehnt eine Anordnung einer Beschilderung „Verkehrsberuhigter Bereich“ für die Eichenwegsiedlung derzeit ab, da dafür die baulichen Voraussetzungen fehlten, so die Begründung. Im B-Plan ist das allerdings so ausgewiesen. Schließlich ist dort nach Jahren des Stillstands seit einiger Zeit eine rege Bautätigkeit zu beobachten. Mit Tempo 30 würde die Kreisbehörde allerdings mitgehen.