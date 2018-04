Evakuierung am Geburtstag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie war gerade mit dem Abendbrot fertig – das isst Ingrid Nix immer um 18 Uhr – da klingelte es an der Tür am Bruno-Peters-Berg. „Wir müssen Ihnen leider sagen, dass Sie heute Ihre Wohnung verlassen müssen. Nehmen Sie etwas zu essen und zu trinken mit.“ Diese Sätze wiederholten die Feuerwehrleute, die die Häuser rund um den Bombenfundort am Dienstag ab 19 Uhr evakuierten, immer wieder. Ingrid Nix habe dann angekündigt: „Alles könnt ihr mit mir machen, aber meine Katze nehme ich mit.“ Als der Feuerwehrmann Zweifel daran äußerte, ob die sibirische Hauskatze überhaupt in die Brandenburg-Halle hinein darf, habe die Frankfurterin rigoros gesagt: „Dann kann ich auch nicht mit.“

Am Ende war Katze Jule eins von vielen Haustieren in dem Ausweichquartier. Etwas eingeschüchtert blickte sie immer wieder mit ihren großen, grün-gelben Augen von einer Person in der Sporthalle zur nächsten. „Bis jetzt ist sie ruhig. Sie ist eine ganz Liebe und mauzt nicht“, sagte Ingrid Nix. Gerechnet hatte sie damit, dass die Evakuierung und Entschärfung eine oder zwei Stunden dauert. Deshalb hatte sie nur die Katze eingepackt. „Sonst habe ich ja nichts mehr.“

Dass sie ihre Katze in Sicherheit bringen konnte, war sicher ein schönes Geschenk für die Seniorin, die genau am Dienstag ihren 75. Geburtstag feierte. „Dann habe ich das auch überstanden“, sagte sie um kurz nach Mitternacht, als sie immer noch in der Brandenburg-Halle saß und ihr Ehrentag gerade offiziell vorbei war. Ein paar Jahre werde sie sicher noch an diesen besonderen Geburtstag zurückdenken, sagte sie schmunzelnd.

„Ich war genau um eins zu Hause“, erzählte sie am Mittwoch. Als sie aus dem Fahrstuhl stieg, öffnete sie direkt die Klappe der Transportbox. „Da ist Jule gleich zu meiner Tür gerannt“, beschrieb sie. Danach stand nicht mehr viel auf dem Plan: Die Katze bekam noch etwas zu fressen, Frauchen putzte Zähne und dann gingen beide ins Bett. „Ich habe eine extra Decke am Fußende, darauf schläft sie immer.“ Beide waren froh, dass alles gut verlief. „Heute können wir wieder lachen.“ Eine kurze Nacht war es trotzdem: Kurz nach 6 Uhr klingelte eine Mitarbeiterin vom ASB, um Tabletten zu bringen. „Sie war ein bisschen später als sonst da“, berichtete Ingrid Nix, „denn sie wohnt in der Nachbarschaft und wurde auch evakuiert“.(sam)