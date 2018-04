Auch nach 73 Jahren hochexplosiv

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 73 Jahre nach Weltkriegsende wurde Frankfurt am Dienstag für ein paar Stunden von den letzten Kriegstagen 1945 eingeholt. Bei dem Blindgänger, den Arbeiter im Lennépark fanden, handelte es sich um eine deutsche Sprengbombe vom Typ SD-50. Bomben dieser Bauart – rund ein Meter lang und 50 Kilogramm schwer – kamen unter anderem beim Russlandfeldzug zum Einsatz und hatten eine erhebliche Splitterwirkung. Bei ihrem Rückzug ließ die deutsche Luftwaffe viele der Bomben zurück; die Rote Armee verwendete sie weiter. Auch die Bombe aus dem Lennépark „wurde von der Roten Armee erbeutet und mit einem russischen Bombenzünder versehen“, erklärt Gabriele Krümmel von der Pressestelle des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Ein russisches Flugzeug warf die Bombe über Frankfurt ab. Doch sie detonierte nicht.

Nach Jahrzehnten unter der Erde war der Bombenkörper bereits stark verkrustet. Dennoch müsse man davon ausgehen, so Gabriele Krümmel, „dass der Sprengstoff und der Zünder noch voll funktionsfähig waren“. Sprengmeister Ralf-Tore Fabig und seine Kollegen begannen kurz nach Mitternacht mit der Entschärfung. Vor allem die Zünderart – ein Zünder mit allseitiger Wirkung – barg hohes Gefahrenpotenzial. Er wurde entfernt und gesprengt, der verrostete Bombenkörper abtransportiert. Jens-Marcel Ullrich, Leiter des Einsatzstabes, lobte anschließend „den Mut und die Professionalität“ von Ralf-Tore Fabig und dessen Kollegen.

Besonders häufig wird der Kampfmittelräumdienst in Frankfurt nicht zu größeren Einsätzen gerufen. Anders als beispielsweise in Oranienburg war Frankfurt im Zweiten Weltkrieg kein ausgeprägtes Ziel flächendeckender Luftangriffe. Die letzte größere Entschärfung in der Innenstadt gab es im September 2014. Damals wurde am Georgenhospital eine 250-Kilogramm-Bombe gefunden – auch diese war deutscher Herkunft.(thg)