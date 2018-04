Einstundenstreik in der Sparkasse

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Premiere in Strausberg: Mit einer unübersehbaren Protestkundgebung haben Sparkassenmitarbeiter vor der Hauptgeschäftsstelle in der Großen Straße Druck auf die aktuellen Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes ausgeübt. Sie übergaben einen Brief an Dirk Rieckers, der in der Verhandlungskommission der Arbeitgeber sitzt.

Man dachte zuerst an einen Banküberfall: Zwei Polizeifahrzeuge fuhren am Mittwochvormittag vor der Zentrale der Sparkasse Märkisch-Oderland vor und schränkten die Parkmöglichkeiten ein. Revierpolizisten sorgten dafür, dass sich der Platz nach und nach leerte. Dann fuhr zunächst ein Reisebus aus Eberswalde vor, der Sparkassenmitarbeiter aus Frankfurt, dem Barnim und Potsdam, aber auch aus Mittelthüringen, Leipzig, der Magdeburger Börde und dem Erzgebirge brachte. Wenig später schlängelte sich ein Reisebus der Saale-Sparkasse Halle durch die Große Straße, ebenfalls voll besetzt mit Gewerkschaftern der Sparkassen im Harz, Halle und dem Salzlandkreis.

Für Mittag 12 Uhr hatte die Gewerkschaft Ver.di die Mitarbeiter der Strausberger Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle zur Kundgebung vor die Tür eingeladen. „Für eine Stunde, bis 13 Uhr, soll die Arbeit hier ruhen, damit die Arbeitgeberseite merkt, dass wir es ernst meinen mit unseren Tarifforderungen“, sagt Ulrike Baumgartner von Ver.di. In der Tat sind zur Mittagsstunde auch Strausberger Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts unter den Teilnehmern.

Mitgebracht hat Ulrike Baumgartner einen Brief an Sparkassenvorstand Dirk Rieckers. Er ist einer der Verhandler der Sparkassengruppe. „Und die sind besonders hart in der Sache, wollen die Regelungen des Tarifes für den öffentlichen Dienst unterwandern, indem sie mit dem Abschmelzen der Sparkassensonderzahlung die Tariferhöhung kompensieren“, sagt Ulrike Baumgartner. Das komme einer Abspaltung der Sparkassenmitarbeiter vom Flächentarif des öffentlichen Dienstes, wie er auch für alle kommunalen und Bundeskörperschaften gilt, gleich. Die Verdienstmöglichkeiten in privaten Banken seien inzwischen deutlich besser als in Sparkassen, weswegen mehr Mitarbeiter in den privaten Bereich wechseln als andersherum.

Dirk Rieckers wies dies auf Nachfrage der MOZ vehement zurück: „Ich kann definitiv ausschließen, dass wir die Sparkassen vom Tarif des öffentlichen Dienstes abspalten oder aus ihm aussteigen wollen.“ Dass die Sparkassen so hart verhandeln, liege auch an Wettbewerbsnachteilen gegenüber privaten Banken: „Aufgrund der Auswirkungen der Niedrigzinsphase und der Regulierung, die nach allgemeiner Einschätzung noch einige Jahre andauern werden, wurden unseren Wettbewerbern bereits seit Jahren deutlich niedrigere Tarifabschlüsse durch die Gewerkschaften zugestanden.“ Schon 2016 und 2017 habe der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst deutlich über dem der privaten Banken gelegen. „Hieraus resultiert ein echter Wettbewerbsnachteil für die Sparkassen und jeder Prozentpunkt zu hoher Tariferhöhung verstärkt den ohnehin vorhandenen Kosten- und Rationalisierungsdruck und führt zu einem stärkeren Mitarbeiterabbau in den Sparkassen. Und dies ist seit geraumer Zeit auch tatsächlich zu beobachten“, sagt Rieckers. Der Gruppenausschuss der Sparkassen habe sich für eine maßvolle Erhöhung der Gehälter mit einem gesunden Augenmaß ausgesprochen.

Rieckers verwies nachdrücklich darauf, dass die Sparkasse Märkisch-Oderland sehr solide aufgestellt und für die Zukunft gerüstet ist.