Unternehmer mit Wut im Bauch

Oliver Schwers

Kerkow (MOZ) Landwirte der Uckermark sehen sich massiv in ihrer Arbeit behindert, leiden unter Bürokratie, Verunglimpfungen und sinnlosen Auflagen. Genau das war der Tenor einer Bauernkonferenz in Kerkow mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Michael Stübgen.

Der musste zunächst die Polizei rufen lassen, weil sein Dienstwagen auf dem Hof der Brandenburger Landtechnik von einem Transporter gestreift wurde. Auch Unterwegs-Verhandlungen am Telefon erwiesen sich für den Bundespolitiker nicht ganz einfach, weil die Mobilfunkverbindung in der Uckermark zusammenbrach. Willkommen auf dem flachen Land. „Das haben wir täglich“, kommentierten Landwirte die Ereignisse. Bauern der Region nutzten den Besuch des frisch vereidigten Parlamentarischen Staatssekretärs der Bundeslandwirtschaftsministerin, um ihrem Frust freien Lauf zu lassen. Stübgen wollte Impulse aus der Region hören. Und die bekam er auch. Was die Chefs großer Agrarbetriebe vorbrachten, ließ den Politiker schlechthin den Kopf schütteln. Ganz oben auf der Liste die EU-Vorgabe, Blühstreifen für Bienen bis zum 1. April in den Boden zu bringen. Da herrschte hier noch Winter. „Viel zu früh, völlig absurd“, so der Tenor. Und die Imker setzten noch einen drauf: Den Bienen fehlten Blüten ab Mitte Juli und nicht in der Rapszeit. Also würde die ganze EU-Vorgabe hierzulande überhaupt keinen Sinn haben.

Nächstes Problem – das Grünland. Bisher galt: Wer dauerhaft Grünland zur Futterproduktion nutzt, darf es später nicht mehr in Acker umwandeln. Die Folge ließ nicht lange auf sich warten. Entgegen jeder biologischen Vernunft mussten die Landwirte zwischendurch den Boden grubbern, um nicht den Acker zu verlieren. Die heftigst umstrittene Regelung fällt, verkündete der Parlamentarische Staatssekretär. Ohnehin würden viele Dinge aus Brüssel gerade in Deutschland viel schärfer umgesetzt als anderswo in der EU, kritisierte Michael Stübgen. Ebenso sei trotz aller Versuche die Bürokratie für die Bauern nie geringer geworden.

Als absurd empfinden die Landwirte auch die Kollision zwischen Tierschutz und Baurecht. Ein Bauer aus der Uckermark will seinen mitten im Dorf befindlichen alten Stall beseitigen und einen neuen außerhalb des Ortes bauen. Dafür muss er dreimal so viel an Flächen als Umweltausgleich schaffen. Lässt er den alten Stall auch noch für Wohnbebauung zu, trifft es ihn gleich doppelt. Dabei würde der neue Stall bessere Bedingungen für die Tierhaltung bieten.

Schlag auf Schlag machten die Firmenchefs ihrem Ärger Luft. Sie würden sich wünschen, in Deutschland endlich als Unternehmer betrachtet zu werden, die einen Wirtschaftsbetrieb leiten. Stattdessen hätten Tierschützer eine große Lobby unter Stadtmenschen mit einer zum Teil „pseudoreligiösen Komponente“. Neue Probleme bereiten nach Berichten von Landwirten auch die „Dauergäste“ (gemeint sind Wochenend-Berliner), die schnell mal Initiativgruppen ins Leben rufen und den Agrarbetrieben Vorschriften machen wollen. Daher müsse auch das Verbandsklagerecht weg, bei dem jeder vor Gericht ziehen dürfe, egal ob er betroffen sei oder nicht. Gleichermaßen appellieren die Bauern an die Politik, die Naturschutzverbände bei der Fördermittelvergabe einzuschränken. Es könne nicht sein, dass diese anschließend „teuerste Rechtsverfahren gegen Wirtschaftsbetriebe aus Steuergeldern“ finanzieren, so hieß es in der Diskussionsrunde.

Flächenkampf, Düngeverordnung, Agrarsubventionen oder narkosefreie Ferkelkastration — an brisanten Themen mangelt es der Landwirtschaft nicht. Stübgen nahm zahlreiche Anregungen aus der Uckermark für seine Arbeit nach Berlin mit. Und er durfte ins Führerhaus eines nagelneuen Mähdreschers steigen.