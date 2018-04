Alterssitz im alten Dorfkern

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Wo um 1886–1900 ein Vierseitenhof samt repräsentativem Wohngebäude entstand, später die Bahn als Eigentümer fungierte und nachwendisch Lehrlinge u. a. das Maurerhandwerk erlernten, werden künftig ältere, pflegebedürftige Bürger ihren Lebensabend verbringen können.

Die Handwerker wirbeln zu Schlagermusik auf dem ehemaligen Vierseitenhof in der Carl-Schmäcke-Straße 12. Im Wohnhaus zur Straße, vom Investor als Gutshaus bezeichnet, sind sie zugange, aber auch im linker Hand gelegenen und eingerüsteten Landarbeiterhaus. Neue Fenster sind dort schon eingesetzt, das Gebäude verputzt. Die zwölf künftigen Wohnungen für Pflegebedürftige haben mit Hilfe von Trockenbauwänden ihre Aufteilung in Pflegebad, Küche, Wohn- und Schlafbereich bekommen. „Wir werden hier 50 Wohnungen in einer Größe von 30 bis 45 Quadratmetern schaffen. Für Menschen, die gepflegt werden müssen, aber autark leben wollen“, sagt Marco Dabitz, Geschäftsführer der NIC Vermögensverwaltungs GmbH. Bis 2020 will er das schaffen. So soll, wenn man das Gutshaus im Rücken hat, rechter Hand ein Neubau, der ganz bewusst eine moderne Gestaltung erhalten wird, gebaut werden, so dass der Vierseitenhof wieder entsteht. An die Feldsteinscheune kommt ein eingeschossiger Bau in Richtung Speyerstraße. Dessen Dach wird den Wohnungen in der Scheune als Terrasse dienen.

An das sogenannte Landarbeiterhaus wird, erwähnt Projektleiterin Karin Brummund, ein Laubengang montiert. Auch da haben sich die Entwickler und Investoren eine Menge gedacht, bieten sie doch zum einen die Möglichkeit, dass sich die Bewohner begegnen können, wenn sie es denn wollen. Zum anderen dient der Laubengang in der oberen Etage als eine Art Balkon zu den Wohnungen. Ebenerdig werden die Wohnungen mit Terrassen versehen. „So, dass ein bettlägeriger Mieter, der eine Intensivpflege braucht, auch ins Freie, an die frische Luft gebracht werden kann“, erzählt die Projektleiterin.

Vor vier Jahren hat die NIC Vermögensverwaltungs GmbH das Areal gekauft. Zuvor diente es dem Internationalen Bund (IB) als Lehrwerkstätten für den Bauhof. Hier wurden Maurer und Zimmererleute ausgebildet. Davor hat es der Bahn gehört. In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung wurde ein Bebauungsplan erarbeitet, der nun Stück für Stück realisiert wird. „Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war gut. Ebenso ist sie es mit dem Denkmalschutz. Wir finden hier gute Lösungen für alle Seiten“, lobt Marco Dabitz. Und diese guten Lösungen bestehen auch darin, dass es in allen Gebäuden innen oder außen Aufzüge geben wird. Keiner der künftigen Mieter muss beschwerlich Treppen laufen. Klar auch, dass die Türen so breit sind, dass auch ein Pflegebett durchpasst, dass in den Bädern mit Hilfe von Liften gearbeitet werden kann, dass es keine Schwellen gibt.

Erschlossen wird das Areal rechter Hand durch einen Privatweg von der Carl-Schmäcke-Straße bis zur Speyerstraße. Das Ganze soll als Einbahnstraße ausgelegt werden. Entlang dem Weg werden auch die nötigen Parkplätze angeordnet. Hinter der großen Feldsteinscheune befindet sich der Garten. Dort soll es Ruhemöglichkeiten für die Mieter und Angebote – zum Beispiel einen Barfußweg – geben, der die Sinne anspricht und so als Therapiegarten dient.

Bis Herbst soll eine Wohnung als Musterwohnung hergerichtet sein und, so verspricht Marco Dabitz, wird zu einem Fest eingeladen. Herzlich willkommen sind dann Interessierte, die sich vorstellen können, hier zu leben, oder einen Angehörigen unterzubringen.