Neue Baugebiete für Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Verwaltung und Stadtverordnete machen Druck bei der Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Beeskow. Um nötige Planungsänderungen für den Bereich Südwald schneller umsetzen zu können, gab es jetzt sogar eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Gut zwanzig neue Bauparzellen werden im Schneeberger Weg in Beeskow entstehen. Die Straße ist derzeitig nur einseitig bebaut. „Verschenktes Potential“, sagt Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke (SPD). Die anderen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sehen es ebenso und stimmten wie Wiebicke für die erneute Auslegung der geplanten Änderungen des städtischen Flächennutzungsplanes, um Baurecht auf der östlichen Seite der Straße möglich zu machen. Noch werden diese landwirtschaftlich genutzt. Der Schneeberger Weg war aber nicht der eigentliche Grund für die Sondersitzung. Die Neuauslegung wird nötig, weil die Verwaltung den Zuschnitt und die Größe des künftigen Wohngebietes Südwald geändert hat. Vier Hektar groß soll das Baugebiet noch werden, zwanzig mehr waren es in den ersten Überlegungen. Die letzten Änderungen wurden vorgenommen, weil es in dem Waldgebiet viele Fledermäuse gibt, die Tiere dort auch Nachwuchs aufziehen. Drei Kinderstuben des Großen Abendseglers sind nachgewiesen worden, deshalb versagte die Untere Nturschutzbehörde die Zustimmung zur Umwandlung der Wald- in eine Baufläche.

Aus Sicht von Bürgermeister Frank Steffen eine zu starre Haltung. Die Stadt habe Ausweichquartiere angeboten, außerdem werde an anderer Stelle aufgeforstet. Man habe aber keine Zeit zu warten, wann und ob die Fledermäuse die neuen Quartiere annehmen. Um auch einen Rechtsstreit mit dem Landkreis zu vermeiden, habe man das Plangebiet geändert. Jetzt gibt es keine direkte Anbindung mehr zur Bebauung in der Storkower Straße, aber immerhin noch zum Siedlungsgebiet in der Lübbener Chaussee. Dort befindet sich neben einigen Wohngrundstücken beispielsweise der Awo-Erlebnishof.

Die Bauverzögerungen durch die Planungsänderungen schätzt die Stadt auf drei bis vier Monate. Im Einzelfall kann das entscheidend sein. „Wir haben Anfragen von Interessenten, die zu einer bestimmen Zeit kaufen und bauen wollen“, sagt Kämmerer Steffen Schulze. Gründe dafür seien Arbeitsstellen, die man antreten will oder schlicht und einfach die Tatsache, dass die Kinder zum Schuljahresbeginn an eine neue Schule wechseln sollen und nicht zwischendurch.

Am Rande der Diskussion wies Hartmut Rudolph (FDP/Bauernverband) darauf hin, dass man der Land- und Forstwirtschaft immer mehr Flächen entziehe, um Bauland zu schaffen. Die Stadtverwaltung, so sein Vorschlag, solle beim Land prüfen, ob beispielsweise die Abrissflächen im Kiefernweg nicht als neue Eigenheimstandorte ausgewiesen werden können. Durch Förderung des Abrisses ist dies nicht ohne weiteres möglich.

Kämmerer Steffen Schulze erklärte zudem auf Nachfrage, dass man die zur Kolonie Vorheide gehörenden Flächen gegenüber dem Wohnpark Reitplatz nicht zu Wohnflächen machen könne. Dort gebe es zu viele Eigentümer, von denen ein Großteil daran kein Interesse habe.