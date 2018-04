Fernwehbilderbogen zieht um

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Fernwehbilderbogen zieht in der neuen Saison ab November in das Schützenhaus Beeskow um. Das hat der Begründer der Veranstaltungsreihe Rutger Stellke Mittwochabend im Rahmen der letzten Vorstellung in der Saison bekannt gegeben. Hintergrund sei, dass in das Schützenhaus mehr als doppelt so viele Zuschauer pro Aufführung passen, als am angestammten Ort, dem Kino Schukurama, so Stellke. Außerdem komme sich der Reise-Multivisionsbetrieb mit dem Betrieb des Kinos aus organisatorischen Gründen häufig ins Gehege.

Der Inhaber des Kinos, Ralf Schulze ergänzte, er gebe vertragliche Verpflichtungen zwischen dem Kino und den Filmverleihern, die eine regelmäßige Nebennutzung nicht mehr gestatten. Beide Seiten bedankten sich für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Vor 12 Jahren wurde die erste Staffel des Fernwehbilderbogens in dem Beeskower Kino eröffnet. Inzwischen gibt es einen Ableger in der Burg Storkow. Mit dem neuen Veranstaltungsort, der in Zusammenarbeit mit der Burg Beeskow etabliert wird, will Stellke auch eine Reihe organisatorischer Neuerungen für den Beeskower Standort Schützenhaus einführen. So werde es künftig eine Dauerkarte geben. Außerdem wird die Möglichkeit der Online-Reservierung und -buchung eingeführt. Desweiteren werden die Eintrittspreise künftig gestaffelt: Dauerkarte, Einzelkarte Abendkasse, Einzelkarte Vorverkauf. Weil in das Schützenhaus mehr als doppelt so viele Zuschauer hineinpassen, werden künftig Doppelt-Vorstellungen, wie in bisher, entfallen. „Das hatte pro Veranstaltungstag mit Vor- und Nacharbeit acht Stunden gekostet“, so Stellke.

Der neue Spielort wird am 7. November mit einer dreidimensionalen Multivisions-Show über Island eingeweiht. Referent ist der in der Multivisions-Szene bekannte Stephan Schulz. Bis dahin werden sich Stellke und das Burgteam um einen Caterer bemühen. Im Kino Schukurama konnte man sich vor oder nach den Reisevorträgen im angeschlossenen Café stärken.