Neue Runde im Wasserschutz-Konflikt

Joachim Eggers

Erkner/Neu Zittau/Grünheide. (MOZ) Das Land wiederholt das konfliktbesetzte Anhörungsverfahren zum geplanten Trinkwasserschutzgebiet Erkner. Noch bis 20. April können Einwendungen eingereicht werden. Die Gemeinde Gosen-Neu Zittau und der Ortsverein Karutzhöhe haben das vor.

Das Gesamtverfahren zieht sich schon mehrere Jahre hin. Das Land will, wie in anderen Orten auch, Verordnungen aus DDR-Zeiten durch neue ersetzen. Dabei geht es um den Schutz des Grundwassers. Dazu sollen, in unterschiedlichen Abstufungen, weitreichende Beschränkungen für künftige Bebauung erlassen werden. Die hauptsächlich betroffenen Kommunen – Erkner, Grünheide und Gosen-Neu Zittau – haben darin eine drastische Beschneidung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten erkannt. Erkner hat in einem früheren Stadium erreicht, dass die Trinkwasserschutzzone ein gutes Stück nach Süden verschoben wird. Grünheide hat erreicht, dass Waldumwandlungen in Freienbrink möglich bleiben.

Weiterhin aber sind die gesamte Ortslage Neu Zittau, Karutzhöhe und Hohenbinde betroffen, dort auch nach bisherigem Stand der schon beschlossene Bebauungsplan Gottesbrücker Weg, der Baurecht für knapp 20 Eigenheime bringen sollte. Nach dem neuesten Entwurf der Schutz-Verordnung, der jetzt ausgelegt worden ist, werden indes Bebauungspläne, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung rechtskräftig sind, vom Verbot der Waldumwandlung in eine andere Nutzungsart ausgenommen. Das würde Hohenbinde betreffen.

Auf diese Passage springt Steffen Schorcht an, der Vorsitzende des Ortsvereins Karutzhöhe, zugleich sachkundiger Bürger der Linken im Stadtentwicklungsausschuss. Der Ortsverein wendet sich gegen die Bebauung und will jetzt ein neues hydrologisches Gutachten fordern, weil das bisherige veraltet sei. Die Brunnen in Hohenbinde lieferten das beste Wasser und müssten daher geschützt werden, meint er. Wegen der nachlassenden Qualität des Spreewassers infolge von Sulfat-Einträgen würden sie künftig noch wichtiger werden als bisher schon.

Auch Andreas Heibuch, stellvertretender Bürgermeister von Gosen-Neu Zittau, verweist auf die begrenzte Nutzbarkeit des Wassers aus den Spree-Brunnen, allerdings mit entgegengesetzter Stoßrichtung als Schorcht. Heibuch leuchtet nicht ein, warum wegen Brunnen, die nur im äußersten Bedarfsfall genutzt werden, die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde so stark eingeschränkt werden sollen. Ortsentwicklungsausschuss und Gemeindevertretung wollen nächste Woche über die Stellungnahme beraten, die Heibuch vorbereitet.