Verrottete Leitungen und Hausanschlüsse

Das bröckelt es: So sehen von Mangan und Eisen zersetzte Leitungen aus, die in den 1930er-Jahren verlegt worden waren. © Foto: Sergej Scheibe

Viele Fragen: Über Hausanschlüsse und nötige Arbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz in Panketal informierte unter anderem Techniker Robert Glasmacher vom Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal am Dienstagabend in der Mensa in Zepernick zahlreiche Zuhörer. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit einer Informationsveranstaltung informierte der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal am Dienstagabend über anstehende Arbeiten in Wasserleitungen. Immerhin sollen 800 Hausanschlüsse noch in diesem Jahr erneuert werden, darunter in der Blankenburger Straße. Mehr als 40 Einwohner folgten der Einladung in die Mensa.

Anschaulich hatten die Wasserwirtschafter einige verschlissene Leitungen und Verbindungsstücke präsentiert, aus denen schon braune Eisen- und Manganknollen rieselten. Wie Robert Glasmacher und Carsten Puttlitz, technische Mitarbeiter im Eigenbetrieb, berichteten, sehen so viele Leitungen in der Erde der Gemeinde so aus. Denn die meisten wurden in den Siedlungshochzeiten um 1930 verlegt. Auch das Wasserwerk in Zepernick entstand vor genau 90 Jahren.

Daher hat der Eigenbetrieb die weitere Sanierung von Anschlüssen geplant. Im Zuge von Straßenbauvorhaben der Gemeinden sollen zudem etliche Kilometer neue Leitungen verlegt werden. Rund 4,4 Millionen Euro stehen dafür im Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens. Neben 800 Hausanschlüssen, die allein 2018 erneuert werden müssen, sollen auch 1,6 Millionen Euro der Kapazitätserweiterung des Wasserwerkes und zur Wasserspeicherung dienen. Die verrotteten Leitungen werden durch PE-Kunststoffrohrsysteme ersetzt. Verbindungen und Schellen sowie die Wasserzählergarnituren sind aus nicht rostendem Stahl und Materialien.

Denn, betonte Werkleiterin Heidrun Rinne: „Wir müssen die Gesundheitsvorsorge gewährleisten und die Qualität des Wassers sichern.“ Sie setzte außerdem auseinander, zu welchen Teilen der Eigenbetrieb und die Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt werden, welche rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Kommunalabgabengesetz gelten. Nachbesserungen, wie von vielen Gemeinden gefordert, hat der Brandenburger Landtag bislang nicht vorgenommen.

Aktuell werde davon ausgegangen, das neue Anschlüsse eine Nutzungsdauer von gut 40 Jahren haben. Die Kosten für die Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse liegen aktuell bei durchschnittlich 2500 Euro, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Bei mehr als 50 Rohrbrüchen im Jahr in Panketal sei die Dringlichkeit der Erneuerung ersichtlich, hieß es.

Auf alten Datenblättern, einige zeigte der Eigenbetrieb, kann für jedes Wohnhaus eingesehen werden, wann was verlegt oder angeschlossen wurde. Aus der Neuzeit, zum Beispiel aus Neu-Buch, als nach der Wende noch die Berliner Wasserbetriebe neue Leitungen verlegten, fehlten einige Datensätze. „Wir sind aber bemüht, auch im Geo-Informationssystem alles zu aktualisieren, was an Leitungen oder baulichen Anlagen existiert“, antwortete Heidrun Rinne auf eine Anfrage.

Aktuell gibt es in Panketal 8000 Hausanschlüsse für 21 400 Einwohner. 920 000 Kubikmeter Trinkwasser fließen aus den Wasserhähnen im Jahr. Die Gebühr für Trinkwasser beträgt 1,92 Euro pro Kubikmeter.

Einige anwesende Einwohner zogen Vergleiche zur Nachbarstadt Bernau und zum Verband Panke-Finow. Die Behauptung, für Trinkwasseranschlüsse müsse man in Bernau nichts bezahlen, die dabei laut wurde, zerstreut auf Anfrage Verbandsvorsteher Daniel Nicodem. Auch in Bernau müssten Hausanschlüsse bezahlt werden. Nur im Falle von durch Bauträger veranlasste Arbeiten, die nicht den Grundstücksbesitzern anzulasten seien, würde auf eine Bescheidung verzichtet. „Grundsätzlich erlassen wir natürlich Kostenbescheide“, so Nicodem.

Die Aussage, der Eigenbetrieb wirtschafte „als Monopolist“ auf Kosten der Einwohner, ließ Heidrun Rinne nicht im Raum stehen. Öffentliche Leitungen würden über Abschreibungen in den Rückstellungen berücksichtigt, damit vom Eigenbetrieb weiter neu gebaut werden könne. Damit würden keine Reichtümer angehäuft. Für Hausanschlüsse hingegen seien keine Abschreibungen möglich. Diese Kosten erstatte der Eigentümer. Straßenbau wiederum bestreite die Gemeinde aus Steuermitteln.

Auch Fragen zu technischen Details der Hausanschlüsse gab es. So soll im Mai der Ausbau der Blankenburger/Harzgeroder/Birkholzer Straße beginnen. Wer Fragen hat, kann sich jederzeit an den Eigenbetrieb wenden.