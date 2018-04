Wenn Ärzte simulieren

Viola Petersson

(MOZ) GLG-Chefin Dr. Steffi Miroslau sprach von einem „Meilenstein für die moderne Weiterbildung“. In einem Simulationszentrum können Pfleger, Assistenten und Ärzte künftig ihr Vorgehen etwa bei Notfällen trainieren. Am Dienstagabend wurde das Zentrum eröffnet.

Die hochbetagte Patientin, wir nennen sie Hertha Müller, liegt schon im Schockraum. Nein, die Seniorin, simuliert nicht. Die 87-Jährige ist per Rettungsdienst mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert worden. Ihre Medikamente, die sie wegen Bluthochdrucks nimmt, hat sie gleich mitgebracht. Die Handtasche steht am Fußende des Bettes. Die Maschinerie der Diagnostik in der Notfallaufnahme ist angelaufen. Auf dem Monitor leuchten die ersten Vitalwerte auf: Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz. Der Verdacht scheint sich zu bestätigen. Hinterwandinfarkt. Jetzt treten plötzlich auch noch Rhythmusstörungen bei der Patientin, die zudem an Diabetes leidet, auf. Komplikationen. Was tun?

Der Notfall ist gestellt. Hertha Müller ist eine Simulationspuppe. Doch so oder so ähnlich ist der Fall Alltag am Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus und anderen Kliniken. Jeder Handgriff muss da sitzen, nichts darf übersehen werden. Vom Wissen und Können des Teams hängt viel ab.

Das Vorgehen bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Bauchtrauma oder offenem Knochenbruch können medizinische Kräfte jetzt im Simulationszentrum der Akademie der Gesundheit, Campus Eberswalde, trainieren. Im Team. Johannes Püchel, medizinischer Leiter der Akademie und damit des Zentrums, demonstriert bei der Eröffnung am Dienstagabend die Möglichkeiten. Er erweckt Hertha Müller, also die Puppe, zum Leben, fühlt ihr den Puls, misst den Blutdruck, spricht mit ihr. Modernste Technik macht’s möglich. „Ich kann ihr bei Bedarf auch einen Zugang legen und sie beatmen“, verrät Püchel den Gästen.

Simulationstraining sei eine effektive Methode, um Fehler zu reduzieren, hatte Püchel zuvor in einem Vortrag erklärt. Vorreiter auf diesem Gebiet sei die Luftfahrt. Nach einem großen Unglück vor gut 40 Jahren, bei dem 583 Passagiere ums Leben kamen, habe die Branche Strategien entwickelt, um derlei Katastrophen künftig zu verhindern. Inzwischen sei Simulationstraining für Piloten Standard. Und auch in der Medizin habe diese Form der Aus- und Weiterbildung Einzug gehalten. Püchel sprach von einer „Investition in die Patientensicherheit“.

Was Dr. Steffi Miroslau, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Leben und Gesundheit, zu der das „Forßmann“ gehört, nur bestätigen konnte. Simulationstraining sei eine „moderne Form der Aus- und Weiterbildung“. Es stärke die Qualität und vor allem die Kompetenz im Team. Im klinischen Alltag sei dies „nicht zu leisten“. Künftig, so führte Dr. Miroslau weiter aus, werde Simulationstraining verpflichtender Bestandteil der Facharztausbildung sein.

Das Simulationszentrum wurde durch die Akademie der Gesundheit am Standort Schicklerstraße eingerichtet. In fachlicher Kooperation mit der GLG. Dr. Timo Schöpke, Leiter des Notfallzentrums am „Forßmann“, etwa sowie Verwaltungsdirektorin Dr. Ortrud Vargas Hein haben ihre Expertise eingebracht. Dieses Zentrum, das erste seiner Art im Nordosten Brandenburgs, sei insofern auch Ausdruck der jahrelangen Zusammenarbeit zwischen Akademie und GLG, bescheinigte Miroslau. Die ersten Kurse werden in Kürze starten. An der Akademie, die unter anderem Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Operationstechnische Assistenten (OTA) ausbildet, werde das Training in die Lehrpläne aufgenommen, kündigte Püchel an.

Das Simulationszentrum besteht aus einer Notfalleinheit, die das Üben unter realitätsnahen Bedingungen und im Team ermöglicht. „Der wichtigste Raum aber ist der unscheinbarste: der Auswertungsraum“, so Püchel. Dort werde das Training, das aufgezeichnet wird, analysiert, werde das diagnostische Vorgehen besprochen, gehe man Fehlern auf den Grund.