Gutspark als Garten der Stadt

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Zu einer Podiumsdiskussion mit anregendem Gedankenaustausch hatte am Dienstag die MIT-Havelland, die Werbegemeinschaft Falkensee-Starke-Mitte und die IGF Interessengemeinschaft Falkensee in die Stadthalle eingeladen. Rund 80 Interessierte, darunter einige Stadtverordnete, waren der Einladung gefolgt, um Erwartungen und Wünsche an eine lebendige Mitte in Falkensee zu erörtern.

Das Ziel ist unstrittig - Falkensee soll eine starke Mitte bekommen, ein lebendiges Zentrum mit Aufenthaltsqualität auch zu den Randzeiten wie abends oder am Wochenende. Treffpunkte soll es geben, die Falkenseer sollen sich in ihrer Stadtmitte begegnen, wohlfühlen, Heimatgefühl entwickeln. Ansätze sind da, offenbar aber noch nicht genug. Derzeit befindet sich das Zentrum von Falkensee in einer Umbruchphase. Viele neue Gebäude entstehen, Wohnungen werden gebaut, aber auch kleinere Gewerbeeinheiten sollen integriert werden. Chance für Gastronomie, Kreative, Künstler, nicht zuletzt aber auch für Investoren. Wichtig ist, dass die Akteure voneinander wissen, miteinander ins Gespräch kommen.

Als Podiumsgast stellte Baudezernent Thomas Zylla am Dienstag Standortentscheidungen der Stadtverwaltung vor, die bereits zu einem lebendigen Zentrum und - nach Fertigstellung des SeeCarré - einem ausgewogenen Nord/Süd-Verhältnis beitragen sollen: "Mit Bürgeramt, Bibliothek und Musiksaalgebäude haben wir schon einige Projekte zur Bündelung von Funktionen umgesetzt." Nicht zuletzt diene die Planungshoheit hier als Steuerungsinstrument. Architekt und Starke-Mitte-Vertreter Thomas Lenkitsch wies auf die zentrale Rolle des Gutsparks hin. "Dort könnte der "Garten der Stadt' sein, kleine Konzerte könnten dort stattfinden, Fitnessangebote, ein kleines Freilufttheater sollte es geben. Die Leute sollten sagen "da geh ich hin, da treff' ich Leute, da ist es hübsch'! Dass es möglich ist, zeigt jedes Jahr das Stadtfest mit dem Kunstmarkt."

Stefanie Witt hat die Mitglieder ihres Netzwerks "Made in Falkensee" befragt: Mehr Kultur in öffentlichen Räumen, Floristen, Boutiquen, neue Cafés, neue Kneipen, gute Geschenkeläden, vielleicht ein Schuhgeschäft stellen sich Falkenseer Künstler und Kreative zur Belebung des Zentrums vor. Gelungenes Beispiel ist schon mal die Kafferösterei "RöstTeam" an der Bahnhofstraße gegenüber dem Akazienhof. Maike Janetzke saß am Dienstag ebenfalls auf dem Podium. "Kleine, feine Läden, das ist es, was die Leute wollen", berichtete die Jungunternehmerin, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Ehemann immerhin seit August 2017 erfolgreich betreibt.

Ob Wunsch nach Fußgängerzone, Anregung zu neuer Verkehrsführung oder Ideen für Seniorenangebote und Jugendliche - es ist offensichtlich, dass viele Falkenseer aktiv dabei sind, wenn es darum geht, das Falkenseer Stadtzentrum nicht zu einer reinen Dienstleistungsmeile werden zu lassen. Aber es ist auch nicht so einfach, die Falkenseer zu locken, immerhin hat eine große Zahl der Einwohner die Möglichkeit, die Freizeit im eigenen Garten zu verbringen.

Veranstaltungsmanager Heiko Richter weiß das aus Erfahrung: "Die Leute in Falkensee überhaupt von ihrem neuen Weber-Grill wegzukriegen, ist schwer genug. Und wenn man eine Innenstadt beleben will, ist es schwierig, wenn dort um 22 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden." Der letzte Lückenschluss im Zentrum wird demnächst am Gutspark auf dem Gelände der alten Stadthalle stattfinden.

Investorenvertreter Jörg Rade von "Papendieck, Rade+Partner" freut sich auf Wünsche und Anregungen: "Ich bitte aber gleichzeitig um Verständnis, dass nicht alle Berücksichtigung finden werden."

Am Ende zeigte die Sammlung von Ideenkärtchen an Pinnwänden, dass es letztlich eine bunte und solide Mischung von Angeboten sein wird, die anspruchsvolle Aufenthaltsqualität ins Zentrum bringt, denn "die Falkenseer" als homogene Zielgruppe, die gibt es eben einfach nicht.