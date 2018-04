Millionenschwerer Putzauftrag

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Dreckige Flure und Klassenzimmer, Sand auf den Fußböden, Lampen, die wochen-, gar monatelang keinen Lappen gesehen haben, verstaubte Geländer. Zuletzt war es Petra Eilitz, Direktorin der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule, die öffentlich ihrem Ärger ob des Zustands ihres Hauses Luft gemacht hatte. In der Kritik stehen die Reinigungsfirma, aber auch der Schulträger, der trotz massiver Beschwerden keine Abhilfe geschaffen habe. Erst zum Jahresbeginn 2019 sei ein Wechsel des Unternehmens angekündigt worden, so die Schulleiterin.

Offensichtlich hat die Stadt Eberswalde aber Lehren aus den Klagen gezogen. Wie Bert Bessel, Leiter des Hochbauamtes, am Dienstagabend den Bauausschuss informierte, wolle man künftig bei der Vergabe der Reinigungsleistungen mehr Wert auf das Kriterium Zeit und damit auf Qualität legen. Die Verwaltung bereite gerade eine europaweite Ausschreibung vor. Mit einem kalkulierten Auftragsvolumen von zirka 5,8 Millionen Euro über sechs Jahre. Geputzt werden im Auftrag der Stadt 33 Objekte:vor allem Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäude.

In diesem Jahr belaufen sich die Kosten auf zirka 645 000 Euro – für Unterhaltungs- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung. Aufgrund von Tarifsteigerungen in der Reinigungsbranche sowie wegen Mehrleistungen (in den folgenden Jahren kommen weitere Objekte, wie die Waldsportanlage, hinzu) erhöhe sich das Volumen, so Bessel. Da das den europäischen „Schwellenwert“ von 221 000 Euro übersteigt, sei ein EU-weites Verfahren zu führen.

Gleichwohl werde man Lose bilden: zum einen zwei Fachlose (für Unterhaltungs-/Grundreinigung sowie für Glas-/Rahmenreinigung), zum anderen bei der Unterhaltungs- und Grundreinigung fünf Teillose nach Stadtgebieten, also nach Lage der Objekte. So sollen auch mittelständische und regionale Firmen zum Zuge kommen, erklärte Bessel das Procedere.

Aufgrund der jüngsten Erfahrungen erhalte bei der Vergabe für die Unterhaltungs-/Grundreinigung das Kriterium Zeit mehr Gewicht. Es gehe mit 65 Prozent in die Bewertung der Angebote ein, der Preis mit 35 Prozent. Damit sei sichergestellt, dass nicht automatisch der billigste Anbieter den Zuschlag erhält, erklärte der Amtsleiter dem Ausschuss. Ausschussmitglied Karin Wagner regte zudem an, auch Umweltaspekte, etwa den Einsatz von Reinigungsmitteln, bei der Vergabe zu berücksichtigen.

Im Juni soll die Ausschreibung für 2019 bis 2024 veröffentlicht werden. So dass im September die Aufträge durch die Stadtverordnetenversammlung vergeben werden können, umriss Bessel die Zeitschiene. Die Firmen hätten dann drei Monate Zeit, Personal zu akquirieren.(vp)