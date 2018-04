Knapp an der Bestzeit vorbei

Kerstin Bechly

Berlin (MOZ) Unter den zahlreichen Teilnehmern aus Frankfurt (Oder) beim 38. Berliner Halbmarathon lief Hannes Hähnel einmal mehr die schnellste Zeit. Mit 1:07:43 Stunden erreichte er als 31. des Gesamtklassements das Ziel.

Beim traditionell international stark besetzten Berliner Halbmarathon über 21,0975 Kilometer – Sieger wurde der Kenianer Erick Kiptaniu (58:42 Minuten) – platzierte sich Hannes Hähnel als Zehnter der M 30 zugleich als fünftbester Deutscher. Darauf gibt der Frankfurter diesmal jedoch nicht allzu viel: „In Hannover fanden parallel die Deutschen Meisterschaften statt, da fehlten in Berlin ein paar starke Läufer“, bleibt der 31-Jährige realistisch. Ein Start bei der DM war für ihn keine Option, nicht nur, weil er keine Chance für eine vordere Platzierung sieht und der Weg in die Hauptstadt praktisch, weil kürzer ist: „In Berlin laufen immer auch ein paar Kollegen mit. Und weil der Lauf international in der Breite besser besetzt ist, findet man leichter eine Gruppe zum Mitlaufen“, nennt der ambitionierte Hähnel persönliche Gründe.

In einer solchen lief er etwa zehn Kilometer mit und hatte seine Zwischenzeit für einen neuerlichen persönlichen Rekord mit 31:51 Minuten „ziemlich gut getroffen“. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch die für den KSV Kassel startende Äthiopierin Melat Yisak Kejeta in seinem Schlepptau. Für die spätere Siegerin bei den Frauen (1:09:04) war er kurzfristig als Tempomacher angeheuert worden. Hähnel, der im vergangenen Jahr einige Male als solcher für Läuferinnen fungierte (darunter für die deutsche Spitzenläuferin Katharina Heinig), hatte eine Bitte von Renndirektor Mark Milde gern angenommen. Etwa ab km 11 hielt Kejeta jedoch nicht mehr mit. Auch der Frankfurter hatte da den Anschluss an seine Gruppe verloren und lief im Abstand von 20 Metern hinterher.

„Mir ist es in der zweiten Hälfte nicht mehr gelungen, das Tempo hochzuhalten und ich habe je Kilometer zwei, drei Sekunden verloren, konnte aber dennoch drei Läufer überholen“, blickt Hähnel, der für JK Running gestartet, aber auch Mitglied des SC Frankfurt ist, auf den weiteren Rennverlauf. Gründe kann er nicht nennen. Seine Bestzeit von 1:07:11 h hat er um 32 Sekunden verfehlt. „Deshalb bin ich auch nicht ganz zufrieden, aber so weit weg ist die Zeit ja nicht. Und mit Hinblick auf den Marathon in Düsseldorf am 29. April ist sie eine solide Basis.“ Dort will er sein Hauptziel, seine im September in Berlin aufgestellte Bestleistung von 2:23:45 zu unterbieten, in Angriff nehmen.

Unter den schnelleren Frankfurterin im Feld der rund 36 000 Halbmarathonis fanden sich vom MSV Tripoint Thomas Krüger (1:33:00/172. M 40) und Mario Millé (1:32:33/96. M 50), Hähnels Kollegen Nico Gärtner (1:35:07/223. M 40) und Juliane Jung (1:54:12/197./W 35) von den DC/DC Runners. Mit Julia Jurkutat (27) hat sich die zweifache Siegerin des Müllroser Seenlaufs und einstige SC-Athletin vorn platzieren können. Ihre Zeit von 1:30:21 bedeuteten Gesamtplatz 78 bei den Läuferinnen und in der weiblichen Hauptklasse Rang 37.

Im Wettbewerb der Inline-Skater in der Kategorie Fitness startete unter anderem Thomas Lathan von der BSG Justitita Frankfurt, der 42:07 min benötigte und damit einen respektablen 53. Platz (21. M 50) belegte. Er war mit immerhin 30 km/h unterwegs.

Alle Ergebnisse unter http://berlinerhm.r.mikatiming.de/2018/