Erfolgsserie der Frankfurter unterbrochen

Kerstin Bechly

Berlin (MOZ) Beim European-Cup der U 18 in Berlin mit 588 Teilnehmern aus 38 Nationen konnten die Judoka des Frankfurter Stützpunktes nicht an die jüngsten Erfolge des Sichtungsturniers in Bremen und der Deutschen Meisterschaften anknüpfen. Mit jeweils Platz 7 erreichten Darius Röming und Lara Ackermann die besten Ergebnisse im achtköpfigen Team aus hiesiger Sicht.

Darius Röming (JC 90), Deutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 90 kg, punktete immer wieder mit Rückwärtstechniken im Stand und Würfen im Boden, darunter einer Würgetechnik. So ging er aus den Poolkämpfen und der Trostrunde mit je zwei Siegen von der Matte, verlor zweimal. „Im Kampf um den Einzug ins Kleine Finale standen sich die beiden besten Deutschen in dieser Gewichtsklasse gegenüber. Hier verlor Darius gegen den DM-Dritten Louis Mai. Er hat insgesamt zweimal knapp verloren. Auf diesem internationalen Niveau hat Darius schon super Leistungen gezeigt“, berichtet sein Trainer Michael Rex. Mai wurde am Ende Fünfter.

Bei den jungen Frauen führte Lara Ackermann (57 kg/JC 90) im Auftaktduell wenige Sekunden vor Schluss dank zweier Bestrafungen der Gegnerin, war dann der späteren Siegerin aus der Türkei, Dilay Tekin, doch unterlegen. Die Frankfurterin ließ in der Trostrunde drei Siege folgen. Trainer Andreas Preschel beschreibt: „Sie hat unter anderem eine Griechin vorzeitig besiegt und den Kampf gegen eine Tschechien souverän gestaltet. Wegen der teils kurzen, nur zehnminütigen Pausen war bei Lara dann die Kraft weg.“ So musste sie im Kampf um den Einzug ins Kleine Finale der späteren Drittplatzierten, Lisa Grabner aus Österreich, den Vortritt lassen. „Lara entwickelt sich noch nicht stetig. Von dem Fluidum hat sie sich diesmal weniger beeindrucken lassen als zur Meisterschaft“, so Preschel.

Schwer hatte es Emma König (+70 kg/JC Oranienburg), die in ihrem ersten Kampf gleich der Jugend-Europameisterin aus den Niederlanden, Marit Kamps, unterlegen war und danach der deutlich schwereren Gegnerin nicht genügend Kraft und Technik entgegensetzen konnte. Da ihre eigentliche Gewichtsklasse -78 kg kein internationaler Standard ist, treten in der höchsten Kategorie +70 kg auch schon mal Athleten mit über 90 kg an. Für Josi Richter (-70 kg/JSH Golzow) und die Strausbergerin Evita Prager (52 kg) diente das Turnier dazu, Erfahrungen zu sammeln.

Für den DM-Dritten Elias Pracht, (81 kg) war das Turnier überraschend bereits nach dem zweiten Kampf beendet. Der Frankfurter war dem zweiten Sieg nach einer Führung nahe, wurde dann am Boden unachtsam und verlor. Da der Gegner seinen nächsten Kampf selbst verlor, war Pracht der Weg in die Trostrunde versperrt.

Nach einem vorzeitigen Sieg schied auch Paul Schoch (73 kg/JC) nach der zweiten Runde aus. Hier konnte er zuerst gegen einen Niederländer ausgleichen und unterlag kurz vor Ende der Kampfzeit. „Paul hat mehr im Kopf als auf der Matte verloren. Er wie auch Elias sind unter Wert aus dem Wettkampf gegangen“, resümierte Rex, während er nach dem ersten Einsatz bei einem internationalen Turnier für Oliver Leistner (66 kg/Vetschau) einschätzt: „Er hat sich achtbar geschlagen, sollte vor allem Erfahrungen sammeln. Als Aktiver im jüngeren Jahrgang soll er 2019 richtig durchstarten.“ (keb)