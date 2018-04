Jahn-Sieben unterliegt in Wildau

Oliver Viert

Wildau (Udo Plate) Die Luft scheint raus zu sein: Mit einer 24:25-Schlappe kehrten Bad Freienwaldes Brandenburgliga-Handballer vom Gastspiel beim HSV Wildau heim. Glaubten die Kurstädter vor zwei Wochen noch mit der 32:36-Pleite in Liebenwerda den Tiefpunkt erreicht zu haben, so musste diese Einschätzung revidiert werden. Beim 25:24-Endstand könnte vermutet werden, dass sich die Jahn-Sieben in einem spannenden Spiel knapp geschlagen geben musste. Dem war nicht so. Die Wildauer vergaben reihenweise Großchancen und leisteten sich technische Fehler. Bei den Kurstädtern lief es noch schlechter und so feierten am Ende die Randberliner.

Die Gäste starteten völlig ohne Konzept. So stand es umgehend 7:2 für Wildau. Trainer Daniel Untermann brachte Grezegorz Kowalkowski und Olivert Viert in die Partie und prompt stabilisierten sich die Gäste. So robbten sich die Gäste heran und zur Pause gar mit 16:15 vorn.

Die Heimtruppe begann die zweite Halbzeit mit Manndeckung gegen Oliver Viert. Den sich ergebenen Platz wussten die Kurstädter indes nicht zu nutzen. Dennoch hatten die Kurstädter in der Schlussphase mehrfach die Möglichkeit das Spiel zu drehen, scheiterten jedoch immer wieder am guten Wildauer Schlussmann Nicklas Köllner.(olv/up)

Bad Freienwalde: Marcus Schultz, Lars Schäfer - Johann Bergk (4), Chris Mattias (2), Gregorz Kowalkowski (5), Oliver Viert (8), Raik Höhne (3/3), Marc Hieronimus (1), Eric Sindermann, Christian Krause, Leon Jagow (1)