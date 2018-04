Volti-Duo turnt sich an die Spitze

Jürgen Rengel

Saumur Das Juniordoppel Diana Harwardt und Peter Künne aus Bernau ist beim Internationalen Voltigier-Turnier im französischen Saumur perfekt in die Saison gestartet. Mit dem Pferd „Sir Laulau“, ihren Trainern und Longenführern Hendrik Falk und Andrea Harwardt machten sie sich auf die 1500 Kilomter lange Reise nach Frankreich.

Die historische Anlage der französischen Hofreitschule öffnete ihre Tore zu Ostern für die internationale Voltigierwelt. 10 Nationen verglichen sich vor der beeindruckenden Kulisse der „Cadre Noir“.

Das Bernauer Team war mit seinem Pferd „Sir Laulau“ angereist, der 186 Zentimeter große 14-jährige Wallach sollte erstmalig international für das Juniordoppel zum Einsatz kommen.

Dank des professionellen Pferdemanagements des Longenführers Hendrik Falk konnten sich die Voltigierer voll und ganz auf ihr Pferd verlassen. Der erste Start am Samstag verlief gut. Mit einer Note von 7,3 konnten Diana und Peter souverän den ersten Durchgang für sich entscheiden. Konzentriert turnten sie ihre Kür zum Thema „Wie Phönix aus der Asche“ und wurden mit Ausführungsnoten bis 8,8 belohnt.

In dem am Sonntag stattfindenden zweiten Durchgang fanden Diana und Peter dann noch besser in den Rhythmus und es gelang ihnen, sich noch einmal zu steigern. Die Richter bewerteten die zweiten Kür mit 7,65, was erneut die Führung bedeutete.

Damit sicherte sich das Bernauer Team den Gesamtsieg mit 7,48 vor den Briten Brylka/Henderson(6,9) auf „Tylers“ an der Longe von John Eccles. Dritte wurden Anna Löw/ F. Pentrop (6,7) aus Deutschland auf „Floresco 9“ an der Longe Sarah Kay.

Disziplin-Trainer Kai Vorberg zeigte sich sehr zufrieden mit der aktuellen Wettkampfform des Pas- de-Deux. Er lobte die gute Ausführung und freute sich über die Prüfungssicherheit, die von jeher das Bernauer Team auszeichnet.

Auch der Einzelstart von Diana Harwardt spiegelte die gute Winterarbeit im heimischen Bernauer „Reitverein Integration“ wieder. In die Starterliste hatte sich fast der gesamte Junioren-Bundeskader der deutschen Damenkonkurrenz eingetragen. Nach der Pflicht rangierte Diana auf einem guten siebten Platz. Die Kür zum Thema „Die unendliche Geschichte“ war gewohnt sauber geturnt und nicht mit zu viel Risiko gebaut. Die Richter belohnen diese Leistung mit einer Note von 7,44. Damit musste sie nur Fabienne Nitkowski auf Dantez, Longe Iris Schulten den Vortritt lassen und beendete die Kür als Zweite. „Sir Laulau“ gab an der Hand von Andrea Harwardt ebenfalls sein Bestes und wurde mit der zweithöchsten Pferdenote (7,55) belohnt. Knapp vor „Lukas“ (7,47), an der Hand von Andrea Blaatz.

Europameisterin Mara Xander kam auf ihrem neuen Pferd „Lukas“ noch nicht optimal zurecht und beendete die Kür als Vierte. Ihr großer Vorsprung aus der Pflicht reichte aber am Ende. Mara siegte bei den Junior-Damen mit 7,53 vor Fabienne mit 7,4. Diana belegte am Ende Platz 6 mit einer Gesamtnote von 7,17.