150 Stadtbeschäftigte im Ausstand

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 150 Beschäftigte der Stadt beteiligten sich am Mittwochvormittag am Warnstreik, zu dem Ver.di aufgerufen hatte. Ab 7 Uhr legten Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung sowie vom Bauhof und der Feuerwehr für vier Stunden die Arbeit nieder. Zudem schlossen sich am Mittag einem Warnstreik von Sparkassen-Mitarbeitern in Strausberg auch Frankfurter Beschäftigte mit an.

Hintergrund ist die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Außerdem geht es um eine höhere Ausbildungsvergütung von 100 Euro und attraktivere Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden.

„Ihr macht einen guten Job für die Menschen in Frankfurt und seid es verdammt nochmal Wert, dass ihr gut bezahlt werdet“, sagte die stellvertretende Ver.di-Landesbezirksleiterin Gabi Lips bei der Kundgebung. Dem Streik hatten sich auch viele Mitarbeiter der Feuerwehr angeschlossen. „Uns geht es auch um eine vernünftige Eingruppierung und eine Gleichbehandlung gegenüber Beamten. Hier muss Ver.di Druck machen“, erklärte Christian Schulz vom Personalrat.

Der designierte OB René Wilke war am Mittwoch ebenso vor Ort, um mit den Streikenden ins Gespräch zu kommen. Er will das Verhandlungsergebnis in Ruhe abwarten „und dann werden wir im Haushalt damit umgehen. Es ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld“, befand er.(thg)