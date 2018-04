Endspurt vor dem 17. Neuzeller Run & Bike

Hagen Bernard

Neuzelle In genau zwei Wochen ist Anmeldeschluss für den 17. Ausdauer-Wettbewerb Run & Bike von Neuzelle. Bis Mittwoch hatten für diese Veranstaltung 221 Zweier-Teams gemeldet.

Viele Ausdauersportler der Region halten sich langfristig den Freitag und Sonnabend nach Himmelfahrt frei. Zum 17. Mal wird am 11. und 12. Mai der Ausdauerwettbewerb Run & Bike ausgetragen. Nachdem der organisierende Neuzeller Run & Bike im vergangenen Jahr die Strecke massiv geändert hat und damit einen Teil dieses Wettkampfes nach Polen geführt, warten die Organisatoren ein Jahr später mit einer weiteren gravierenden Neuerung auf.

Neben den bislang immer ausgeschriebenen Distanzen von 100- und 45 Kilometern kommt dieses Mal mit den 25 Kilometern eine neue Strecke hinzu. Damit sollen vor allem jüngere Sportler angesprochen werden, die sich zu Zweit noch keinen Marathon zutrauen und auch einige Ältere, für die die 45 Kilometer zu lang geworden sind. Für alle Distanzen ist ein Mindestalter von 18 Jahren ausgeschrieben. „Wir hatten bei der Ausschreibung für die 25 Kilometer nicht daran gedacht, für diese Distanz das Alter zu senken. Das nächste Mal werden wir es berücksichtigen“, erklärt der Vorsitzende des Run & Bike Rainer Woellert.

Momentan hat Woellert noch mit einer langwierigen Bronchitis zu kämpfen, die in diesem Winter auch etliche Sportler betroffen haben dürfte. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, in der vergangenen Woche zusammen mit den Hauptsponsoren Klosterbrauerei Neuzelle und Sparkasse Oder-Spree zu einem Pressegespräch zu laden. „Die angemeldeten Starter kommen aus 14 Bundesländern. Bereits heute haben wir schon das Niveau der Vorjahre erreicht. Das freut uns ganz besonders und macht die über ein ganzes Jahr andauernden Vorbereitungen noch lohnenswerter“, erklärt Woellert.

Dabei ist hinsichtlich der Meldungen noch erheblich Luft nach oben. Für die in der Nacht zum 12. Mai (Sonnabend) um 0 Uhr am Klosterportal gestarteten Teilnehmer über 100 Kilometer sind maximal 50 Paare vorgesehen, 24 Teams haben bislang gemeldet. Für die 45 Kilometer am Sonnabend ab 8 Uhr haben sich bislang 151 Duos angekündigt, 250 dürfen starten. 46 Zweierformationen meldeten sich für die 25 Kilometer von Neuzelle nach Ratzdorf und zurück an, laut dem Verein können 200 starten.

„Erfahrungsgemäß wird in den nächsten zwei Wochen noch ein großer Run einsetzen, außerdem kann am 11. Mai noch bis 23 Uhr nachgemeldet werden. Wir sind auf einen großen Andrang eingestellt“, hofft Woellert noch auf den einen oder anderen Kurzentschlossenen.

Die Teilnehmer-Shirts jedenfalls sind vorbereitet, für jede Distanz wird es auf Wunsch einiger Starter ein spezielles Shirt geben.“ Neben dem Hemd erhalten alle Teilnehmer wie in den Vorjahren im Ziel eine Medaille. Dazu warten auf die ersten Drei jeweils in den Kategorien männlich, weiblich, Mixed auf allen drei Distanzen laut Ausschreibung „wertvolle Sachpreise“, die Finisher auf den Rängen vier bis sechs werden ebenfalls prämiert. Allerdings werden dieses Mal die Siegerpokale nicht aus einem Steinblock bestehen. „Das hängt immer von den jeweiligen Sponsoren ab. Dieses Mal gibt es andere Pokale“, informiert Woellert. Eine minimale Änderung gibt es bei der Streckenführung in Polen. Die sandige Passage aus dem Vorjahr wird umfahren.

Traditionell wird am Freitag und Sonnabend ein mehrstündiges Kulturprogramm veranstaltet. Dieses Mal tritt vor dem Start die einheimische Gruppe „Hotel Lunik“ auf, die im Vorjahr am Sonnabend aufgetreten war.