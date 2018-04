Die Ice-Guerilla baut in Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Beeskower IceGuerilla-Geschäftsführer Ralf Schulze spricht heute in Potsdam auf dem 4. Brandenburger Eigenkapitaltag der ILB über seine Erfahrungen, das Wachstum einer Firma in Brandenburg zu finanzieren.

Und die sind taufrisch. Die IceGuerilla baut im Gewerbegebiet der Oder-Spree-Kreisstadt gerade eine neue Manufaktur. Beginn der Arbeiten war im vergangenen November. Jetzt steht die Halle, der Innenausbau läuft, erste Anlagen werden montiert. Im Juni wird alles fertig und sein, soll die Produktion beginnen. Ein Knackpunkt ist das noch fehlende Glasfaserkabel. Für die Manufaktur ist das Onlinegeschäft existenziell wichtig. Anfang Juni soll es liegen.

Finanziert hat den Neubau ein Konsortium aus Sparkasse Oder-Spree, BFB Brandenburg Kapital GmbH und Mittelständischer Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH. Die ILB teilte in diese Woche mit, dass die drei Partner dem Unternehmen insgesamt 5,9 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Vertriebsaktivitäten im Online- und Franchisegeschäft ausweiten und die Produktionskapazitäten um ein Mehrfaches erweitern zu können.

Schon jetzt kann man das IceGuerilla-Eis online kaufen. Im Webshop sind Millionen verschiedener Kombinationen wählbar. Allerdings war oftmals innerhalb von zwölf Stunden Bestellzeit die Produktionskapazität einer Woche ausgereizt. „Mit der größeren Produktionshalle wollen wir nun der Nachfrage nachkommen und mehr Kunden bedienen können“, sagt Ralf Schulze. Bis zu fünf Tonnen Eis pro Schicht wird die Manufaktur produzieren.

Verkauft wird das IceGuerilla-Eis auch in Filialen in München, Berlin und eben in Beeskow. Weitere Standorte sind in Vorbereitung. Ziel ist es, in jeder Stadt mit mehr als 500 000 Einwohnern vertreten zu sein. Außerdem gehören Hotels und Restaurants zu den Kunden der Beeskower Eismacher.

Mit 32 Beschäftigten wird die Manufaktur in Beeskow starten. Ein Großteil der Mitarbeiter ist schon eingestellt, einige werden am jetzigen Produktionsstandort im Beeskower Kino, dem Schukurama, gerade eingearbeitet.