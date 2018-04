Für Kreative und Aktive

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Traumberufe kennenlernen und in verschiedene Branchen reinschnuppern, das können Schüler wieder beim Brandenburger Zukunftstag, der in diesem Jahr am 26. April, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr stattfindet.

Aus diesem Anlass öffnet auch die Berufliche Schule Angermünde (BSA) an diesem Tag ihre Türen für alle interessierten Jungen und Mädchen und lädt ein, sich über den beruflichen Ausbildungsweg und seine chancenreichen Perspektiven an der Schule zu informieren und beraten zu lassen.

Ausgebildet werden hier die Berufe Grafikdesign und Sport mit dem Berufsabschluss des staatlich anerkannten gestaltungstechnischen Assistenten beziehungsweise des staatlich anerkannten Sportassistenten. Parallel dazu haben die Schüler die Möglichkeit, innerhalb der beiden Ausbildungsjahre zusätzlich das Fachabi zu erwerben. Sie erhalten somit zwei Abschlüsse in nur zwei Jahren. Die Befähigung zur Aufnahme eines Studiums an jeder beliebigen Fachhochschule eröffnet vielfältige individuelle berufliche Perspektiven.

Der Tag der offenen Tür wird von Lehrern und Schülern des ersten Ausbildungsjahres gestaltet. Sie bieten Führungen durch das Schulhaus an, eine sanierte historische Villa am Tierpark, zeigen die moderne Ausstattung, zu der unter anderem eine Siebdruckwerkstatt und ein Fotolabor gehören, stellen die vielfältigen Ausbildungsinhalte vor, in denen sich die Besucher auch selbst ausprobieren können, informieren über Zugangsvoraussetzungen, Freizeitmöglichkeiten und Jobperspektiven.

„Die BSA in Angermünde hat bereits eine 15-jährige Tradition und dank ihres eigenen Profils, niveauvoller Ausbildung und individueller Unterrichtsgestaltung in kleinen Klassen blickt sie auf eine hohe Abschluss- und Vermittlungsquote ihrer Schüler zurück“, erklärt Susann Krieger, Ausbilderin im Bereich Grafikdesign. „Für das kommende Ausbildungsjahr 2018/2019 gibt es noch freie Plätze. Der Zukunftstag ist für kunstinteressierte und sportbegeisterte Schüler vor allem aus der Uckermark und dem Barnim eine gute Empfehlung, sich über die Ausbildungschancen vor Ort an der BSA zu informieren“, fügt sie an.(dw)