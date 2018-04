Pressemitteilung

Eberswalde Die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Städten Eberswalde und Gorzów sollen intensiviert werden. Zum Auftakt fand am Dienstag ein Workshop mit Vertretern beider Städte in Eberswalde statt. Beide Orte verbindet eine 17-jährige Partnerschaft, die offiziell am 19. Juni 2001 geschlossen wurde. In den vergangenen Jahren wurde sie vor allem durch die Verbindung zwischen dem Brandenburgischen Seniorenverband Eberswalde und dem Gorzówer Kulturzentrum, allen voran mit den Chören „Wrzosy“ und „Jedynka“ getragen. Die Institutionen besuchten sich jedes Jahr, tauschten Erfahrungen aus und vertieften so ihre Kontakte. Mit der Auflösung des Brandenburgischen Seniorenverbandes jedoch sind nun neue Wege nötig.

Jacek Wójcicki, Stadtpräsident von Gorzów, und Bürgermeister Friedhelm Boginski hatten nach ihrem Kennenlernen vor knapp zwei Jahren vereinbart, die Beziehungen zu intensivieren. In mehreren Stunden wurden Ideen entwickelt und erste Vereinbarungen getroffen. Da es in beiden Städten Bekanntmachungsblätter und Kulturkalender gibt, sollen zukünftig Termine größerer Veranstaltungen ausgetauscht werden. Zudem wollen beide ihren Bürgern die jeweilige Partnerstadt näherbringen.

Im Bereich Sport gibt es erste Ideen: zum Beispiel wollen die Gorzówer an großen sportlichen Ereignissen in Eberswalde wie dem Finow Cup oder dem Stadtlauf teilnehmen. Und auch Eberswalde wird Teams nach Gorzów entsenden, wenn dort sportliche Höhepunkte stattfinden.

Während des Workshops haben auch die Bibliotheksleiter beider Städte Ideen entwickelt. „In unseren Bibliotheken sollen Schaufenster der Partnerstädte entstehen und wir wollen landestypische Literatur austauschen“, so Sabine Bolte. Die Bibliotheksleiterin freute sich über das Interesse an ihrem Haus und an Angeboten wie den ausleihbaren Lesebrillen oder öffentlichen Spielenachmittagen.

Auf besonders großes Interesse stieß der Eberswalder Zoo, da es in Gorzów und Umgebung keine derartige Einrichtung gibt. Zoodirektor Bernd Hensch stellte den Gästen die Einrichtung im Rahmen einer erlebnisreichen Führung vor. Die Partnerstadt soll zukünftig über Zoohighlights informiert werden.

„Der Workshop war ein guter Anfang. Viele Ideen wie im Bereich Klimaschutz oder Jugendarbeit müssen sorgfältig durchdacht werden. Erste Ideen wurden entwickelt und wollen weiter bearbeitet werden“, so Eberswaldes Bürgermeister.