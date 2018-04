Doris Steinkraus

Neutrebbin (MOZ) Die Neutrebbiner sind besorgt, was die bauliche Entwicklung ihrer Kommune angeht. Mit einer Stellungnahme hatten die Abgeordneten bereits zum ersten Entwurf des Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg ihre Bedenken und Hinweise gegeben. In dem nun zweiten Entwurf, der wiederum mehrere hundert Seiten umfasst, finde man kaum Veränderungen, hieß es im jüngsten Gemeinderat. Problematisch sehe man die Festschreibung von Bauflächen, erläuterte Amtsdirektor Karsten Birkholz. Neutrebbin könnte danach nicht mehr als 15 neue Wohneinheiten errichten. Zugrunde gelegt würden mögliche Flächen, die Gartenland seien und von den Eigentümern gar nicht als Bauflächen veräußert werden sollen. Dennoch seien sie in der Siedlungsentwicklung als solche festgeschrieben. In der erneuten Stellungnahme, die das Amt erarbeitet hat und die von der Gemeindevertretung einstimmig bestätigt wurde, werden zudem Übergangsbereiche gefordert. Es greife zu kurz, wenn für Brandenburg nur zwei Strukturräume – das Berliner Umland und ländliche Räume – festgeschrieben würden.

Zudem sprechen sich die Abgeordneten zudem dafür aus, das Neutrebbin künftig wieder den Status eines Grundzentrums erhält. „Wir erfüllen viele Aufgaben eines Grundzentrums bereits“, betonte Bürgermeister Werner Mielenz. Wenn der Landesentwicklungsplan beschlossen und Grundzentren ausgewiesen werden, könnte Neutrebbin entsprechende Mittel erhalten. Als nicht nachvollziehbar wird in der Stellungnahme die Festlegung von Freiraumverbünde gewertet.(dos)