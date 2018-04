Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Zum 15. und letzten Mal finden in diesem Jahr die Konzerte bei Familie Nolting auf ihrem Hof in Neulewin statt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben Bärbel Nolting und ihr Mann die Konzertreihe, die regelmäßig jedes Jahr viele Besucher ins Oderbruch lockte, auf. „Es hat neben Arbeit auch sehr viel Freude gemacht“, gesteht die Lindenwirtin. Seit 1991 haben sie den Schlüssel für das Anwesen in Neulewin und es zu einem Schmuckstück im Dorf gemacht. Sowohl ihr privates Wohnhaus, auf dessen Hof die Konzerte stattfinden, als auch die Pension, die jährlich viele Besucher lockt. 2008 wurde sie eröffnet und nun renoviert. Auch die ersten Gäste kann Bärbel Nolting dort wieder begrüßen.

Richtig voll wird es dann zum Jazz-Brunch mit dem Jazz-Collegium und Solistin Laura Fellhauer am 17. Juni ab 12 Uhr. Unter der Leitung von Hartmut Behrsing entwickelt das Ensemble – neben Dixie und Swing – sein ganz eigenes, unverkennbares musikalisches Konzept. „Das Jazz-Konzert und das klassische Konzert waren und sind eine feste Größe im Programm“, berichtet Bärbel Nolting. Unter dem Titel „Klassiksommer“ spielen die Solisten der Komischen Oper Berlin unter der Leitung von Konzertmeister Konrad Other am 14. Juli ab 15 Uhr. „Falsche Fuffziger“ heißt das dritte und endgültig letzte Programm, das am 25. August um 15 Uhr auf dem Nolting-Hof zu sehen und zu hören sein wird. Aber es soll ein heiterer Abschied werden, blickt Bärbel Nolting voraus. „Zum Schluss sollen alle kommen und die deutschen Schlager der 50er und 60er Jahre mitsingen.“ Dabei werden Volker Schütte, Albrecht Hirsch, Gerd Ruhs und Frieder Breitkreutz, eigentlich passionierte Rockmusiker, in die Schlagerkiste greifen.

Konzertmeister Konrad Other dagegen kommt mit Solisten der Komischen Oper seit 15 Jahren nach Neulewin. Mit ihm gemeinsam ist auch die Idee dazu entstanden. „Bei einem Rotwein-Abend“, wie sich Bärbel Nolting lachend erinnert. Über die Jahre hat sich daraus eine fast familiäre Veranstaltungsreihe entwickelt, die nun eventuell in der Pension „Radler´s Hof“ im Letschiner Ortsteil Gieshof weiter leben wird. „Die Betreiber haben Interesse signalisiert“, freut sich Bärbel Nolting.

Konzert-Programm auf dem Nolting-Hof, Neulewin 16: 17. Juni, Jazz-Brunch ab 12 Uhr, „Klassiksommer“ am 14. Juli ab 15 Uhr und „Falsche Fuffziger“ am 25. August ab 15 Uhr. Getränke und ein kleiner Imbiss sind vorhanden, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Nachfragen unter Telefon 0174 3067648