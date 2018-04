Debatte über Gutachten

Frauke Adesiyan, Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Verwaltung beauftragt regelmäßig Dritte für Gutachten. Allein im Bereich Raumplanung und Stadtentwicklung gab die Stadt von 2012 bis 2016 eine halbe Million Euro für externe Expertise aus. Das zeigt die Antwort auf eine Anfrage der FDP. Die Liberalen fordern eine stärkere Einbeziehung lokaler Experten.

Das interne Wissen der Stadtverwaltung stärker nutzen; wenn nötig Verwaltungsmitarbeiter qualifizieren; und, wenn externe Expertise unumgänglich ist, bevorzugt auf regionale Firmen und die Viadrina zurückgreifen – so lassen sich die Forderungen der Fraktion FDP/Bürgerinitiative Stadtumbau zusammenfassen, die am Montag Thema im Hauptausschuss waren. Mit dem Antrag reagierte Fraktionschef Wolfgang Mücke auf die von der Verwaltung seit langem angefragte und nun vorliegende Liste über Kosten für Gutachten, Sachverständige und Honorare zwischen 2012 und 2016.

Das meiste Geld für externe Gutachter wurde demnach im Bereich Raumplanung und Stadtentwicklung ausgegeben. Drei Beispiele: 2012 und 2013 war ein Analyseunternehmen aus Hamburg an der Erstellung von Mietspiegel beteiligt, wofür die Stadt insgesamt gut 68 000 Euro bezahlte. Die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) und ergänzende Gutachten durch ein Wirtschaftsinstitut in Rostock und ein Stadtplanungsbüro in Berlin schlugen 2012, 2013 und 2014 mit etwa 84 000 Euro zu Buche. Und für eine Kostenschätzung für den Abbruch nicht mehr benötigter Verkehrswege in Neuberesinchen zahlte die Verwaltung 13 000 Euro an eine Planungsgruppe aus Glienicke-Nordbahn.

An weiteren Gutachten im Bereich Stadtentwicklung finden sich in der Liste unter anderem Mobilitätsbefragungen (17 500 Euro/TU Dresden), das Einzelhandelskonzept und Folgegutachten (41 600 Euro/Beratungsunternehmen aus Leipzig) sowie ein Konzept in Vorbereitung zur Bewerbung für das Förderprogramm Energetische Stadtsanierung (21 000 Euro/Stadtentwicklungsunternehmen aus Cottbus). Größere Externe Gutachterleistungen gab es zwischen 2012 und 2016 auch beim Nahverkehr – darunter für ein Strategiekonzept (94 000 Euro) und zuletzt für den Nahverkehrsplan (17 500 Euro), jeweils erarbeitet durch Berliner Dienstleister.

Das letztgenannte Gutachten zum ÖPNV führte die FDP als ein Beispiel für Vergaben an Unternehmen an, „die keine nähere Kenntnis der Struktur vor Ort hatten“ und deren Expertisen „allenfalls ansatzweise auf die Situation unserer Stadt anwendbar sind“. Statt „fundierter Kenntnis über die lokale Tram- und Busstruktur, über Schienennetze und Taktzeiten“ seien in dem Papier nur allgemeine Aussagen getätigt worden, die auch für die politische Beratung „nur begrenzt hilfreich waren“, kritisiert Wolfgang Mücke. Die Ergebnisse waren Ende Dezember in neue Fahrpläne mit eingeflossen, über die sich dann unter anderem die Anwohner im Klingetal beschwerten. Die FDP fordert daher, Gutachten und Beratungen künftig „nur in begründeten Fällen an Dritte zu vergeben“. Bei Expertisen sollten entweder die Verwaltungsmitarbeiter selbst oder die Universität sowie Organisationen und Unternehmen der Stadt „stärker als bislang in die Entwicklung unserer Stadt“ mit einbezogen werden, „um zu wirkungsvollen und realisierbaren Konzepten zu gelangen“.

Oberbürgermeister Martin Wilke zeigte für den Antrag wenig Verständnis. Zum einen sei die verlangte Arbeitsweise schon jetzt eingeübt. „Wir wägen grundsätzlich ab, was wir selber schaffen und was wir extern vergeben“, betonte er. Zudem sei es vergaberechtlich schwierig oder nicht erlaubt, bestimmte Einrichtungen wie die Viadrina oder regionale Unternehmen zu bevorzugen. Erfahrungsgemäß bleibe ohnehin ein großer Teil der Aufträge in der Region. „Mitunter reichen die Kapazitäten aber nicht aus, oder die Fragen sind so spezifisch, dass wir darüber hinaus schauen müssen“, verdeutlichte Wilke. Gerade solche spezifischen Fragen seien in der Verwaltung auch durch Qualifikationen nicht abzudecken.

Zu einer Abstimmung kam es am Ende nicht. Die Fraktion FDP/BI Stadtumbau zog den Antrag zurück und will ihn noch einmal überarbeiten.