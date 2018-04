Ärger über Lkw-Belastung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Durch die Deichbaustelle an der Oder ist vor allem Fürstenberg von massivem Lastwagen-Verkehr betroffen. Die Brummis fahren auf der Berliner und Gubener Straße Richtung Neuzelle kehren dann über die Neue Brückenstraße zurück. „Besonders wenn diese Fahrzeuge von der Deich-Baustelle leer zurückkommen und zum Beladen fahren, klappert und knallt es laut“, hat ein Anwohner der Berliner Straße jüngst im Internet-Beschwerdeportal „maerker“ seinem Ärger Luft gemacht. Sein Vorschlag: So lange so viele Lastwagen auf der Landesstraße fahren, die momentan auch Umleitungsstrecke zum Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal ist, da die Oderlandstraße gesperrt ist, soll dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw auf Tempo 30 eingeführt werden.

Die Stadt antwortet darauf, dass man die Geschwindigkeitsbegrenzung schon zu Beginn der Baumaßnahme gefordert habe. Deshalb wurde erneut ein Hinweis an die zuständige Straßenverkehrsbehörde gegeben. Immerhin soll die hohe Belastung demnächst ein Ende haben, da dann nur noch vereinzelt Lkw zur Deichbaustelle müssen.

Derweil hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage im Stadtentwicklungsausschuss darauf hingewiesen, dass es vor Beginn der Baumaßnahme am Deich im vergangenen Jahr in der Neuen Brückenstraße eine Videobefahrung gegeben habe. „Dabei wurde eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Die Aufnahmen liegen uns vor“, sagte Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Man werde darauf drängen, dass entstandene Schäden kurzzeitig beseitigt werden.

Für die Anwohner der Berliner Straße dürfte eine Entspannung aber trotzdem noch nicht eintreten. Denn heute beginnen die Arbeiten zur weiteren Sanierung der Deponie in der Buchwaldstraße. Auch dafür müssen erhebliche Mengen Erde zur stillgelegten Deponie gebracht werden, um einen Teil der Deponie damit abzudecken. Immerhin ist dafür schon in der Buchwaldstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 angeordnete worden.

Durch diese erheblichen Belastungen wird die Berliner Straße, die sich jetzt schon in einem schlechten und ungepflegten Zustand befindet, weiter ramponiert. Dass sich an dem Zustand der Straße in absehbarer Zeit etwas ändert, womöglich eine Sanierung in Angriff genommen wird, ist aber wegen personeller und finanzieller Engpässe nicht absehbar. Die Stadt hatte dazu beim zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen nachgefragt und eine abschlägige Antwort erhalten.