Brötchen am laufenden Band

König, Jörg

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Ein weiteres großes Unternehmen hat sich im Gewerbegebiet Hoppegarten angesiedelt, investiert und nach mehrwöchiger Testphase die Produktion aufgenommen: die Coolback GmbH. Am Standort in Jänickendorf, südlich von Berlin, produzieren 270 Mitarbeiter und acht Azubi pro Jahr mehr als 500 Millionen Tiefkühlbackwaren nach traditionellen Rezepturen.

Doch das reichte nicht, um die Nachfrage zu decken. Deshalb wurde und wird in zwei Bauabschnitten in Hoppegarten ein weiteres hochmodernes Produktionswerk errichtet. Vom Grundstückskauf 2015 über die Grundsteinlegung im März 2017 bis hin zum Start der Testproduktion im Januar dieses Jahres vergingen nur wenige Monate.

„Wir haben uns ganz bewusst für den Standort entschieden. Die moderne Infrastruktur mit optimalem öffentlichen Nahverkehr sowie die gut ausgebildeten Fachkräfte in der Region haben den Ausschlag gegeben, in Hoppegarten allein im ersten Bauabschnitt rund 40 Millionen Euro zu investieren“, erzählt Personalleiter Sven Mittelstädt.

Im Januar wurden diverse Brötchenarten vom Teig Anrühren bis hin zum Verpacken der fertig gebackenen und gefrorenen Produkte getestet, um die Maschinenabläufe optimal einzustellen und, um die 80 Mitarbeiter einzuarbeiten. „Bis zu 200 Kollegen werden es sein, wenn die Produktion auf allen Linien voll hochgefahren wird“, so Mittelstädt. Im Dreischichtsystem werden in Hoppegarten dann etwa 36 000 Brötchen pro Stunde und Linie vom Band laufen und kurze Zeit später bereits schon in den Kühltruhen der Lebensmittelhändler zu finden sein. Derzeit sind es 180 000 am Tag. Ende des Monats soll die zweite Produktionslinie in Betrieb gehen. Übrigens liefert Coolback nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch weit über die Grenzen der Republik hinaus. Das Unternehmen belegt nach eigenen Aussagen Platz 3 unter den besten Tiefkühl-Brötchenproduzenten in Deutschland.