Stift gegen Keime überzeugt Jury

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Prototypen sind schon fertig:Ein Reinigungsstift für Handy-Displays, Kartoffel-Gratin aus Bioprodukten, Beleuchtung für Grabsteine – drei Schülerteams des Oberstufenzentrums Palmnicken (OSZ) entwickelten im Rahmen von business@school Geschäftsideen. Am Mittwoch mussten diese vor einer Jury bestehen.

Das Handy liegt nur kurz auf dem Waschbecken der öffentlichen Toilette, schon sitzen unzählige Keime drauf. Ekelig. Max Bendel (17), Helena Edel (17), Selina Fischer (18), Lara Ittermann (19) und Markus Pielicke (18) machen aus der Not eine Tugend. Sie entwickelten „Clearello“. Der kleine Helfer ist in etwa so groß wie ein Lippenstift. Er enthält eine Reinigungsflüssigkeit, die über eine Filzspitze abgegeben wird. Für 4,95 Euro soll er in Apotheken und Handyshops verkauft werden. So jedenfalls sieht es der Businessplan der Jugendlichen vor.

Das Team gab sich den Namen „High 5“. Es ist eines von drei, die sich im Rahmen der Bildungsinitiative business@school am OSZ eine Geschäftsidee überlegten. Nun stellen die jungen Frauen und Männer Produkte und Businessplan einer Jury vor. Das Video, das „High 5“ dafür vorbereitet hat, funktioniert nicht. Lara steigt von der Bühne, holt den Stift aus der Verpackung, präsentiert ihn der Jury. Die besteht aus drei Männern: Mike Zieseler, Kreissprecher Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg, sowie Sebastian Köber und Florian Zacher von der Sparkasse.

15 Minuten hat jedes Team Zeit. Im Anschluss stellen die Juroren Fragen. „Wo habt ihr den Prototyp herstellen lassen“, will Zieseler wissen. „Die Schülerfirma der Spree-Oberschule stellte uns ihren 3D-Drucker zur Verfügung“, sagt Helena. Den Rest gab es im Baumarkt. „Mein Stift hält schon einen Monat, ohne dass er ausläuft oder austrocknet“, ergänzt die 17-Jährige. „Unfassbar spannend“ finde er das Produkt, sagt Köber. Doch noch ist nicht Zeit für eine Auswertung.

Vanessa Gruschka (17), Danny Monien (20), Amadeus Pohl (18), Olivia Pöhnert (18) und Mark Fabian Sommer (17) stellen einen Grabstein auf die Bühne, positionieren einen Strahler davor und tauchen den Stein in sanftes Licht. Für 70 Euro soll das Produkt im Online-Handel, bei Floristen und Bestattern zu haben sein. Die Sonne lädt einen Akku auf, der in der Erde ruht, und den Strom liefert. „Ganz schön teuer für eine LED-Leuchte“, findet Köber. Eine Umfrage habe ergeben, dass Kunden den Preis zahlen würden, ein Fürstenwalder Steinmetz habe Interesse an 50 Stück signalisiert, kontert das Team.

Auf dem Jury-Tisch steht zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kartoffel-Gratin. Das ist für 4,50 Euro zu haben. Adina Kaminski (19), Niklas Linde (18), Jannis Wilke (17) und Johann Zemke (18) wollen das Gericht ofenfertig vermarkten. Die Küche des Theaters am See in Bad Saarow dürften sie in der Anfangszeit für die Zubereitung nutzen. Adina machte ihrem Team die Idee schmackhaft. Sie ist nämlich nicht nur in ihren Freund Jannis verliebt, sondern auch in das Gericht, das er ihr regelmäßig zubereitet. In formschönem Keramik- oder Glas Pfandgeschirr soll es ausgeliefert werden.

Die Jury berät und hat letztlich einen anderen Favoriten: „High 5“ darf den Clearello am 26. April in Berlin beim Regionalausscheid vorstellen. OSZ-Projektleiterin Evelin Pohl ist stolz auf ihre Schützlinge.