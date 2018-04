Ungebremst in den Gegenverkehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Dass sein Hobby einmal Menschen verletzen würde, hätte sich der 24-Jährige nicht träumen lassen. Schon als Teenager hat er an alten Karossen gebastelt, Autos aufgemotzt oder aber ausgeschlachtet, um ihre Teile zu Geld zu machen. Mehr Goldesel als Freizeitwagen sollte auch der VW Polo sein, den der Storkower einem Kumpel für 20 Euro abgekauft hat.

Pfingstsonntag vor einem Jahr: 252 714 zeigt der Kilometerzähler, als der Hobby-Schrauber das Grundstück seines Kumpels in Rietz-Neuendorf verlässt. Blinker und Scheinwerfer sind hinüber, Stoßstange und Kfz-Kennzeichen fehlen. 252 714 zeigt der Kilometerzähler, als das Leben des gelernten Fleischers ins Schleudern gerät. Die Straße senkt sich in eine Linkskurve, als der vorausfahrende SUV auf der Landstraße zwischen Glienicke und Lindenberg bremst – ein Tier überquert die Fahrbahn. Der 24-Jährige tritt die Bremse durch, nichts tut sich. Der Wagen rast weiter den Berg hinab. Er zieht die Handbremse, der Polo schleudert in den Gegenverkehr, kollidiert dort mit einem Auto. Dessen Fahrer kommt mit Schürfwunden davon, der Brustkorb seiner Frau, die neben ihm sitzt, wird durch den Zusammenstoß so stark geprellt, dass sie monatelang mit Atemnot kämpft.

Die angezogene Handbremse fällt Sirko Helmchen auf, als er später die Verkehrstauglichkeit des Unfallwagens prüft. „Der Angeklagte muss gewusst haben, dass es ein Problem mit der Bremsanlage gibt“, sagt der Kfz-Sachverständige am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Fürstenwalde, weil das Anziehen der Handbremse im Moment des Schocks eine untypische Handlung sei. Es tue ihm leid, betont der Angeklagte gegenüber dem Paar, das Opfer seiner Leichtsinnigkeit wurde. Richterin Elke Reiner erkennt in seinen Aussagen indes keinerlei Einsicht in die Tat, die er durch das Fahren mit einem nicht zugelassenen Wagen verursacht hat. „Dass niemand gestorben ist, ist nur ein Zufall“, redet sie auf den Angeklagten ein. Eine Geldstrafe, wie sie Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragen, betrachtet das Gericht als zu milde. Eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, und eine einjährige Führerscheinsperre sollen dem Storkower die Grenzen aufzeigen.