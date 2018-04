Entwürfe für neue Bad Saarower Grundschule vorgestellt

Cornelia Link-Adam

Bad Saarow Der Amtsausschus Scharmützelsee hat am Dienstagabend ganz bewusst in der Rotunde vom alten Moorbad (SaarowCentrum) getagt, um sich die neuen Entwürfe für Neubau der Grundschule Bad Saarow anzusehen. Gestaltet wurden sie von Architektur-Studenten der BTU Cottbus.

Die Vertreter der fünf Gemeinden des Amtes Scharmützelsee ließen sich in der Sitzung von Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser auf einen Rundgang mitnehmen. Insgesamt hätten sich 21 Studenten mit Entwürfen beteiligt. Vorgaben waren im Modellprojekt zwischen Amt Scharmützelsee und Cottbuser Uni, dass sich der Neubau in die Umgebung einpassen sollte, ein Campus entstehen soll, er 12 Klassenräume haben muss. Außerdem sollte das Areal Fachkabinette haben, auch eine Aula. Maximal zweigeschossig dürfe der Bau sein und möglichst auch das sanierte bisherige Schulhaus enthalten.

Heraus kam ein bunter Mix an Vorschlägen. Fast ein Dutzend Entwürfe, die Favoriten der Professoren, sind nun in der Rotunde ausgestellt. Dazu jeweils riesige Plakate, die auch die Einbettung in die Umgebung erläutern. Einige Anrainer äußerten daraufhin schon Sorge, bald nicht mehr an ihre Grundstücke kommen. „Hier geht’s erst einmal nur um Ideen“, beschwichtigte Amtsdirektor Christian Riecke. Interessiert kommentierten die Ausschuss-Mitglieder die Entwürfe. Etliche waren futuristisch in der Form, andere klassisch gehalten. Etliche fielen durch, weil Glas- oder Holzfronten zu teuer in der Unterhaltung seien.

Am Ende hatte man drei Modelle als Favoriten ausgewählt, darunter auch eines in Rundbogen-Form, das den nahen Sportplatz mit aufgreift. „An allen müsste aber noch hinsichtlich Brandschutz und Kostenfrage gearbeitet werden“, so Tannhäuser. „Aber auch die Energie-Effizienz und Parkplatz-Regelung sollte noch besser bedacht werden“, kam von René Hoffmann (Bad Saarow). Zu den Entwürfen sollen sich nun auch die Bürger äußern. Ausgestellt sind sie noch drei Wochen. Hinweise sollten schriftlich zur Bürgermeisterin oder ins Bauamt gereicht werden.

Dass die Entwürfe nur eine Basis seien, man daraus mithilfe von Fachleuten richtige Planungen erstellen lassen muss, betonte auch der Amtsausschuss-Vorsitzende Siegward Wiesner. Auch der alte Architekten-Wettbewerb kam wieder ins Gespräch. Klar ist dem Ausschuss auch, umgesetzt werden kann der Neubau nur mit Fördergeld vom Land. Das fehlt aber noch immer.