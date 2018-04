Geförderte Informationsstellen

MOZ

Bernau/Eberswalde Für die Jahre 2018/19 hat der Kreistag im Doppelhaushalt 80 000 Euro beschlossen, die in den Tourismus fließen sollen. Vor allem an die Touristinformationsstellen richtete sich der Auftrag, sich mit Konzepten zu bewerben.

Nun Anträge gingen beim Landkreis Barnim ein. Zuvor hatte der Ausschuss für Territorialplanung, Gewerbe und Wirtschaft eine neue Tourismusförderrichtlinie beschlossen. Die Qualität der Informationsstellen solle sich erhöhen, hieß es. Maximal 10 000 Euro könnten jeweils an Zuwendungen fließen.

In seiner Sitzung am Mittwoch lag dem Gremium nun eine Übersicht vor, die die Kreisverwaltung erarbeitet hatte. Zuvor waren alle Konzepte nach einer Bewertungsmatrix geprüft worden. Von 17 möglichen Punkten sollten mindestens neun erreicht werden. Alle Antragsteller erfüllten diese Kriterien.

Dennoch fällt die Touristinformationsstelle Bernau aus dem Fördertopf heraus. Sie war punktgleich mit Niederfinow. Laut Regionaler Entwicklungsstrategie in der Leader-Region Barnim aber sei der ländliche Raum zu bevorzugen, falls dieser Fall auftritt, heißt es in der Vorlage. Außerdem solle die Förderung vor allem den Fortbestand der Anlaufstellen für Touristen sichern, Zertifizierungen mit dem roten „i“ oder E-Bike-Ladestationen vorausgesetzt.

Folgende Touristinformationsstellen sollen Geld erhalten: Schorfheide-Info in Joachimsthal, außerdem mit Eigenmitteln in Höhe von 7592 Euro, sowie Eichhorst mit Eigenmitteln von 10 424 Euro und Drittmitteln in Höhe von 1750 Euro. Groß Schönebeck mit Eigenmitteln über 25 251 Euro erhält die Hilfe ebenso wie der Förderverein zum Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg. Der kann 4 850 Euro nachweisen. Unterstützt wird der Naturpark Barnim für seine Anlaufstellen in Biesenthal und Wandlitz. Letztere kann 20 160 Euro Eigen- und 50 000 Euro Drittmittel vorlegen, in Biesenthal sind das 13 100 und 28 300 Euro. Das Kraftwerk in Niederfinow verfügt über 21 200 Euro Eigenmittel.