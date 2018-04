Erstmals wieder Wohnungszuwachs

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Für den Bau von 20 weiteren Wohnungen im Bahnhofsquartier ist am Dienstag der offizielle Startschuss gefallen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft investiert 3,8 Millionen Euro in den Neubau von drei Häusern. Nach Jahren des Leerstandsabrisses gewinnt die Stadt seit 2017 wieder an Wohnraum.

Das Bahnhofsquartier bekommt drei weitere Stadthäuser. Zum Baustart am Mittwoch wurden die Grundplatten in Beton gegossen. Hinter den drei Stadthäusern an der Karl-Marx-Straße, die bereits 2014 bezogen wurden, entstehen nun noch einmal drei Häuser, zwei etwas kleinere mit jeweils fünf Wohnungen und eines mit zehn Wohnungen, jeweils zwischen 55 und 80 Quadratmetern groß, mit Balkon beziehungsweise Terrasse. Wie die Querschnitte aussehen, welche Ausstattung sie haben und was sie kosten, das wollen die städtischen Wohnbauten als Vermieter Anfang Juni auf der Messe Inkontakt verraten. Dort konnen sich erstmals Interessenten für die neuen Wohnungen mit der Adresse „Am Sonnenhof“ vormerken lassen. Zwei Häuser an der Bahnhofstraße mit 22 Wohnungen sollen in diesem Jahr fertig werden. Sie sind bereits alle vermietet. Den Bau realisiert das Unternehmen Erhard Preuß aus Eberwalde, das in Schwedt bereits die Sporthalle Dreiklang errichtet hat.

Im Juni 2019 sollen dann die nächsten Wohnungen in den drei Stadthäusern bezugsfertig sein, sagte Maren Schmidt, technische Geschäftsführerin der Wohnbauten. Dann fehlt bis zur Fertigstellung des neuen Wohnquartiers, das einst vom ehemaligen Volkspolizei-Kreisamt, dem Ordnungsamt, Wehrkreiskommando und dem Sitz der Staatssicherheit in Schwedt dominiert wurde, nur noch ein neues Gebäude anstelle der abgerissenen Polizeiwache. Für diesen letzten Bauabschnitt in dem Quartier haben gerade die Planungen begonnen.

Zum Baustart für die drei Stadthäuser kam auch Bürgermeister Jürgen Polzehl, Aufsichtsrat der Wohnbauten, auf die Baustelle und überzeugte sich vom Baufortschritt. Er freute sich über die kontinuierliche Neugestaltung der Stadt mit der Kraft der beiden großen Wohnungsunternehmen. „2017 hatten wir erstmals wieder eine positive Bilanz in Sachen Wohnraum. Dem Abriss von 39 Wohnungen stand ein Zuwachs von 87 Wohnungen gegenüber. Damit stieg der Wohnungsbestand leicht auf 17 433 an. Schwedt hat zwar fast 7000 leerstehende Wohnungen abgerissen, aber zeitgleich wurden auch neue Wohnungen und tausende Eigenheime errichtet.“

Der Wohnungsneubau geht nicht nur am Bahnhofsviertel weiter. Die Wohnungsgenossenschaft Wobag plant im Sommer den Baubeginn für ein Wohngebäude mit mehr als 50 Wohnungen an der Stelle des abgerissenen Alten Rathauses.