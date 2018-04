Kandidatenkür

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Rechtsamt der Eberswalder Stadtverwaltung hat die Bewerbungsfrist für Schöffen verlängert. Bislang hätten sich 54 Kandidaten gemeldet. „Wir brauchen noch sechs weitere“, so Heike Schindler, im Rechtsamt für die Schöffenwahl zuständig. 30 Richter ohne Robe werden für Eberswalde benötigt, wobei stets die doppelte Anzahl an Vorschlägen zu liefern sei, erklärt die Fachfrau. Deshalb hofft sie, dass sich noch kurzfristig einige Interessenten melden.

Im Juni müssen die Vorschlagslisten den Gerichten übergeben werden. „Deshalb ist eine Beschlussfassung, eine Bestätigung der Listen auf der Tagung der Stadtverordnetenversammlung Ende Mai vorgesehen“, so Schindler. Die eigentliche Wahl erfolgt im Herbst durch Wahlausschüsse am Amts- und Landgericht. Die Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019 und währt bis Ende 2023.

Die Interessenten müssen keine juristischen Vorkenntnisse mitbringen. Lediglich beim Alter gibt es Bedingungen: Die Anwärter müssen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein.(vp)

Weitere Infos: Tel. 03334 64304