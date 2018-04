Augenweiden mit Oderbruch-Motiven

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Was entspricht der vom Wasser geprägten Landschaft des Oderbruchs mehr als ein Aquarell? Dieser Gedanke kommt, wenn man sich die Arbeiten von Renate Kohl anschaut, die noch bis zum 13. August in den Letschiner „Rathausfluren“ zu sehen sind. Die 1945 in Warnitz (Uckermark) geborene Hobbymalerin liebt diese Landschaft. Seit mehr als 50 Jahre lebt sie dort und setzt sich mit ihr künstlerisch auseinander. Die pensionierte Lehrerin, die Schülern zunächst in Küstrin-Kietz, dann in Voßberg und in Letschin Mathe, Deutsch und Kunsterziehung gelehrt hatte, hat sich bei Kursen von Siegfried Lahmer in Neuhardenberg, Wolfram Werner Kipsch in Frankfurt und im Atelier Lydia in Potsdam weitergebildet und ist noch immer dabei, ihre Technik zu vervollkommnen. „In der Natur“ hat sie die Ausstellung genannt, die sie mit Gabriele Axmann und Edgar Petrick gestaltet hat.

Es ist bereits die 30. Ausstellung, die die Gemeindeverwaltung in ihren Räumen beherbergt, betonte Bürgermeister Michael Böttcher zur Eröffnung. Er gestand, dass er die Bilder von Renate Kohl, die die Schönheit des landschaftlichen Details in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringt, sehr mag. Wie oft werde das Naturschöne übersehen. Deshalb sei es wichtig, es künstlerisch vor Augen zu führen. Böttcher würdigte zudem das Engagement der Künstlerin für die Rettung des Domänenparkes Wollup, wo am 21. April der nächste Arbeitseinsatz stattfindet. Renate Kohl hat nicht nur selbst dort mit angepackt, sonder auch Arbeiten für eine Versteigerung zu Gunsten der Parkrettung zur Verfügung gestellt.

In der unteren Etage sind Aquarelle zu sehen. Die Motive aus Lebus, Groß Neundorf und Kienitz sind mit Sprüchen versehen, die beim Wandern auf der Augenweide Geleit sind. Es sind nicht nur Frühlingsmotive. Auch das Odereis in Kienitz sowie Motive von der Insel Rügen und aus Hohenwalde sind zu sehen. In der oberen Etage gibt es zudem Bilder von jungen Schönen. Die Arbeiten mit Acryl- und Aquarelltechnik erinnern ein wenig an die Bilder des berühmten Werner Klemke, der vor allem durch seine Buchillustration und Magazin-Zeichnungen bekannt wurde. Es lohnt sich, diese Ausstellung zu besuchen.

Wer allerdings mehr davon sehen möchte und dabei Originale den Kunstdrucken bevorzugt, dem sei der Gang ins Landratsamt empfohlen. Denn dort eröffnet Renate Kohl am Dienstag um 14 Uhr eine Ausstellung in den Amtsfluren.(ulg)