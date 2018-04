Storchenturm feiert 15 Jahre Wiedereröffnung

Steffen Göttmann

Rathsdorf (MOZ) Schon Anfang April sind die Störche auf dem ehemaligen Ziegelbrennofen in Rathsdorf angekommen. Während der feierlichen Saisoneröffnung des Storchenmuseums am Mittwoch saßen die Adebare auf dem Nest. Das kleine Museum feiert zwei Jubiläen: 40 Jahre Gründung und 15 Jahre Wiedereröffnung.

Heute vor 15 Jahren hat die Ortsgruppe Oderland des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) den Storchenturm wieder eröffnet. „Großen Anteil daran hatte Bernd Müller aus Bad Freienwalde, der damals im Nabu sehr aktiv war“, blickte Gisela Ziehm vom Vorstand der Ortsgruppe bei der Saisoneröffnung zurück. Er habe sich dafür eingesetzt, das Kleinod wieder zum Leben zu erwecken.

Betreiber sei bis dahin ein Verein gewesen, der in Insolvenz ging, berichtete sie. Nach langen Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter konnte der Nabu die Verantwortung übernehmen. Das Inventar sei verwahrlost gewesen und musste erst wieder aufgearbeitet werden. Zwei Jahre lang war der Storchenturm geschlossen. „So gelang es uns, ihn am 12. April 2003 wieder zu eröffnen“, sagte Giesela Ziehm. Unter den Gästen sei auch der Naturschutz-Nestor Kurt Kretschmann (1914-2007), Begründer des ehrenamtlichen Weißstorchschutzes, gewesen. Auf dessen Initiative wurde der verfallene ehemalige Ziegelbrennofen Mitte der siebziger Jahre saniert, so dass der Storchenturm am 19. Juli 1978, also vor 40 Jahren eröffnet werden konnte.

Achtklässler der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule aus Bad Freienwalde und Kita-Kinder aus Rathsdorf wirkten bei der Saisoneröffnung mit. Der Förderverein Haus der Naturpflege, der den Storchenturm seit 2014 betreibt, hatte sie dazu eingeladen. Die Kleinen trugen ein Lied vor, die Schülerinnen Lisa und Michelle Gedichte. Kerstin Götter lud die Kinder zum Kasperl-Theater ein und präsentierte ihnen ein improvisiertes Frühlingsstück mit Kröte, Eichhörnchen und Storch.

Rainer Wartenberg als Ehrenamtler und Tochter Mandy als Bundesfreiwillige betreuen weiter Museum und Gelände. Sie sichern die Öffnungszeiten ab, die sich gegenüber dem Vorjahr verringert haben, weil kurzfristig weniger Geld für Personal zur Verfügung steht. Rainer Wartenberg wird auch das Jubiläumsfest zum 40-jährigen Bestehen gestalten, das am 21. Juli gefeiert wird. „Wir werden wieder einige Attraktionen für Kinder vorbereiten“, kündigte Wartenberg an.

„Die Stadt hat in der Vergangenheit den Storchenturm unterstützt und ich gehe davon aus, dass die Stadtverordnetenversammlung auch in Zukunft mit mir an einem Strang zieht“, sagte Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) beim Saisonstart. „Wichtig ist das ehrenamtliche Engagement, ohne dass eine solche Attraktion nicht aufrecht erhalten werden kann.“ Die Stadt unterstütze das Engagement, in dem sie beispielsweise für den Storchenturm wirbt und hilft, ihn zu erhalten. Ilm erinnerte in diesem Zusammenhang an den Radweg, den die Stadt mit dem Landkreis durch Rathsdorf plant. Er biete Attraktionen wie an einer Perlenkette gereiht, indem er von Bad Freinwalde über Altranft mit dem Museum, am Storchenturm vorbei in Richtung Wildgehege und vorbei an der Radlerherberge in der Wriezener Mahlerstraße führt.

Vergangenes Jahr besuchten knapp 500 Besucher den Storchenturm, so Gisela Ziehm. Die Jahre vorher seien es um die 600 Gäste gewesen. Anlässlich des Jubiläumsfestes sucht sie noch Schwarz-Weiß-Fotos von G. Budich, die vor der Wiedereröffnung vor 15 Jahren nicht mehr aufzufinden waren. „Vielleicht hat sie jemand sichergestellt“, so Gisela Ziehm. Darüber hinaus sucht das Museum wieder ein echtes Storchennest als Ausstellungsstück. „Vielleicht fällt irgendwo eines herunter“, sagte Gisela Ziehm. Das Exponat vor dem Museum falle auseinander.

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags und feiertags, jeweils 11 bis 17 Uhr.