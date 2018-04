Volle Auftragsbücher und längere Wartezeiten

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburgs Handwerker können nicht klagen: viele Aufträge, gute Umsätze. Für die Kunden wird es schwieriger, einen Handwerker zu bekommen.

Wer jetzt einen Hausbau plant und Ende des Jahres einziehen will, hat schlechte Karten. Vor allem Bauhandwerker sind gefragt wie nie. Bei Tischlern und Malern beispielsweise warten private Kunden im Schnitt drei bis vier Monate auf einen Termin. Und sie müssen mit steigenden Preisen rechnen.

Bauherren und Hausbesitzer freut das sicher nicht. Die Handwerker sind hingegen eher gut gelaunt. Das regionale Handwerk floriert: 92 Prozent der befragten Betriebe äußerten sich in der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg zufrieden. Bei 62 Prozent laufen die Geschäfte gut.

„Die Lage ist phantastisch“, sagt Uwe Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Durchschnittlich haben die Firmen einen Auftragsvorlauf von über zehn Wochen. Mitunter sind Betriebe schon bis Januar des nächsten Jahres ausgebucht. Ähnlich sieht es landesweit aus: Auch die Mitgliedsbetriebe der Kammern in Cottbus und Potsdam äußerten sich in der Frühjahrs-Konjunkturumfrage mehrheitlich zufrieden. Die Umsätze legten landesweit zu. Zwischen 78 und 90 Prozent der Unternehmen melden bessere, mindestens aber gleichbleibende Umsätze im Vergleich zum Vorjahr.

Gestiegen sind nach den Berichten der Kammern aber auch Preise für Material, Energie, Roh- und Kraftstoffe. Etwa ein Drittel der Firmen in Ostbrandenburg und der Cottbuser Region konnte jedoch höhere Preise gegenüber ihren Kunden durchsetzen.

Was dem Wachstum Grenzen setzt, ist der Mangel an Fachkräften. „In einigen Gewerken gab es Einstellungen“, sagt Hoppe. Denen stehe aber oft eine doppelt so hohe Zahl an Abgängen gegenüber. Die Kammer geht vor allem von altersbedingtem Ausscheiden oder Stellenwechseln aus. Fachkräfte sind schwer zu finden, für Hilfstätigkeiten suchen die Betriebe eher kaum Leute.

Bleibt nur, sich den qualifizierten Nachwuchs selbst heranzuziehen: „Die Bereitschaft der Betriebe auszubilden ist gestiegen“, stellt Uwe Hoppe fest. Kritisch sehen die Firmen allerdings die schulischen Leistungen, mit denen sich viele der künftigen Lehrlinge bewerben. Von einer „mangelnden Ausbildungsreife“ ist die Rede. Aber: 98 Verträge für das neue Lehrjahr sind im Kammerbereich Ostbrandenburg bereits geschlossen, 491 freie Ausbildungsplätze gibt es hier noch.

Dafür wirbt die Kammer mit besonderen Aktionen. So können Schüler aus Letschin, Hennickendorf (Märkisch-Oderland) und Frankfurt (Oder) zwei Wochen lang in Bildungszentren verschiedene Berufe testen. Mit einem Drachenbootrennen im Juni auf dem Helenesee bei Frankfurt (Oder) soll gleichfalls für die Lehre getrommelt werden.

Zusätzliche Möglichkeiten der Berufsorientierung in den Ausbildungszentren will die Kammer auch Migranten bieten. Derzeit sind 40 junge Migranten in der Ausbildung, weitere 20 in einer sogenannten Ausbildungsqualifizierung. Das größte Hindernis für eine erfolgreiche Lehre sei die Sprache. Die Kammer rechnet mit einer steigenden Nachfrage von jungen Geflüchteten nach einer Lehre. Was die aktuelle Diskussion um eine angemessene Ausbildungsvergütung angeht, hält sich Hauptgeschäftsführer Hoppe zurück. Die Entgelte seien tarifgebunden. „Wir halten an der Tarifautonomie fest.“

Was das Geld angeht, so schlägt sich die gute Konjunktur im großen und ganzen auch bei den Beschäftigten im Portemonnaie nieder. „Es ist eine moderate Lohnentwicklung da“, sagt Uwe Hoppe. Für manche Mitarbeiter bedeutet der Boom auch, dass sie nicht mehr so weit zur Arbeit fahren müssen. Weil Berlin-ferne Unternehmen teils genug Aufträge in der Umgebung finden. Berlin bleibt allerdings ein wichtiger Markt für Brandenburger Handwerker. Und der Zugang dazu führt oft über die A12. Die als Dauerbaustelle bekannte vierspurige Autobahn ist für viele Firmen ein Ärgernis. „Was an Geld in die Reparaturen gesteckt wurde, dafür wäre auch ein sechsspuriger Ausbau möglich gewesen“, kritisiert Hoppe.

Für die Privatleute, die länger auf einen Handwerker warten müssen, hat er einen zukunftsweisenden Tipp parat. Dauerhafte Beziehungen aufbauen. „Suchen Sie sich Stammhandwerker.“