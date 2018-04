Verkehrsnetz im Umbau

Frank-Olav Schröder

Bernau „Die Regionalexpress-Linien der Bahn haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Ein kürzerer Fahrtakt wird allein nicht ausreichen. Es müssen auch mehr Waggons eingesetzt werden. Mit diesen Worten unterstrich Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) die Forderungen der Stadt nach einer Verbesserung des Bahnverkehrs. Als Gast des Barnimer Mittelstandshauses sprach Stahl am Dienstagabend mit rund 50 Unternehmern aus dem Barnim über die Entwicklung der Infrastruktur in Bernau.

Bei der S-Bahn sei der Zehn-Minutentakt „angesagt“, so Stahl. Entscheidend sei, dass Bernau in die Mobilitätsstrategie 2030 aufgenommen werde. Anderenfalls werde es in den nächsten zwölf Jahren keinen Zehn-Minuten-Takt geben. Es gebe aber deutliche Signale der rot-roten Landesregierung, dass dies geschehen wird.

Gemeinsam mit dem Landkreis würde ein Bus-Konzept für Bernau ausgearbeitet. Vor allem in den Randzeiten gegen 22 und 23 Uhr müssten Busse zwischen der Innenstadt und den Wohnvierteln eingesetzt werden. Es werde ein eigenständiges Buskonzept benötigt und nicht nur die Kombination von Schulbus- und Stadtbusverkehr.

Für den Taxibereich forderte Stahl die Taxibetriebe auf, endlich für einen zentralen Taxiruf zu sorgen. Es sei zudem völlig unakzeptabel, dass in Bernau nach 23 Uhr kein Taxi mehr zu bekommen sei.

Zu den Straßenbauvorhaben zur Verkehrsentlastung der Stadt zählt der Ausbau der Ladestraße als Verbindung von Weißenseer Straße und Börnicker Chaussee. In der nächsten Stadtverordnetenversammlung werde über die Auslegung der Planung entschieden. Ferner seien ein Anschluss des neuen Wohngebiets Pankebogen zur Albertshofer Chaussee sowie viele Querverbindungen wie die Anbindung Ladeburgs zur L 200 vorgesehen.

Relativ weit vorangeschritten sei der „Ringverkehr“. Durch den mehrspurigen Einbahnverkehr im umgedrehten Uhrzeigersinn um die Innenstadt herum werde die Stadt vom Verkehr entlasten. Zwar müssten teilweise längere Wege zurückgelegt werden. Wegen des Fortfalls vieler Ampeln werde der Verkehrsablauf jedoch flüssiger. Außerdem gebe es weniger Zeitverluste für Linksabbieger, da sie keinen Gegenverkehr mehr haben.

Die Umsetzung des Vorhabens könne nur gemeinsam mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen durchgeführt werden, da dieser für die meisten Ringstraßen zuständig sei. Gegenwärtig werden die Kosten ermittelt. Da in den vergangenen Jahren das Land mit der Sanierung seiner Straßen in Bernau eher zurückhaltend war, hofft Stahl, dass es die Investitionsmittel für den Umbau der Ring-Kreuzungen aufgehoben hat.(fos)