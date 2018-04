Rotbuchen für neuen Stadtwald

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Am 21. März, dem Internationalen Tag des Waldes, hatte die Landesforst zu einem Aktionstag „Wir säen Zukunft!“ aufgerufen. Landesweit sollten Kinder aus Schulen und Kitas mehr als 700 Kilogramm Bucheckern im Wald aussäen. Die Aktion musste damals wetterbedingt abgesagt werden. Diesen Mittwoch wurde sie nachgeholt.

In Schwedt säten Schüler der Klasse 1 B mit Klassenleiterin Kathrin Pleßow auf einem Teil des Abrissgebietes am Waldrand Bucheckern. Dort, wo einst tausende Plattenwohnungen standen, entsteht jetzt Schwedter Stadtwald. Vor sechs Jahren wurden die ersten Kiefern geplanzt, die mittlerweile größer als die sieben- bis achtjährigen Schulkinder sind, die den Samen für Rotbuchen aussäten. Auch in Milmersdorf, Eichhorst und Lychen gab es ähnliche Aktionen, betreut von den Oberförstereien.

Der zertifizierte Waldpädagoge René Stornebel half den Kindern bei der Aussaat. Anschließend wurden die Bucheckern untergeharkt. Die Kinder bekamen zur Erinnerung an die Aktion noch ein paar Geschenke wie Pflanzholz, Puzzle, Holzkugelschreiber und Spechtspiele geschenkt.

„Sicherlich wird das eine oder andere Kind diese Fläche auch einmal mit der Familie besuchen und stolz zeigen, wo es die neuen Bäume ausgesät hat. Wenn es ausreichend regnet, wird man in zwei Monaten schon die ersten Pflänzchen sehen können. Die Bäume wachsen mit den Kindern mit. Beide sind unsere Zukunft“, erklärte Förderin Ute Ueckermann den Sinn der Aktion. Symbolisch helfen die Kinder bei der Umgestaltung der Wälder zu Mischwald. Professionell machen das Forstbetriebe auch auf den übrigen Flächen des Stadtwaldes im ehemaligen Wohnkomlex VII, wenn der Pionierwald mit Kiefern in ein paar Jahren durchforstet wird und mit Unterholz und Laubbäumen ergänzt wird.

Die Forstleute, die die Aktion vorbereitet hatten, wählten einen Standort im Schutz von Linden, die einmal den früheren Schillerring säumten. Unter den Bäumen und einigen Forsythien und Essigbäumen finden die Buchen Halbschatten, den sie idealerweise brauchen. 2014 wurden in der Nähe Traubeneichen gepflanzt und mussten schon wieder ersetzt werden, weil sie vertrocknet waren. (md)