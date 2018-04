Ende der Kneipenkultur

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Eine der ältesten Gaststätten in Angermünde, der „Schweizer Hof“ mitten in der historischen Altstadt, hat dicht gemacht. Findet sich kein Nachfolger, stirbt die Kneipenkultur in der Stadt aus.

Für viele Angermünder war es jahrelang die Stammkneipe. Hier traf man sich zum Feierabendbier oder zum Skat, zum Abschalten vom Alltag oder zum Entfliehen aus der Einsamkeit, zum Loswerden von Sorgen oder zum Austausch von Neuigkeiten. Hier saßen Arbeitslose und Geschäftsführer nebeneinander am Tresen. Und Touristen fühlten sich wir auf einer Zeitreise angesichts der urigen, rauchigen Atmosphäre und des historischen Ambientes mit Holzdielen, alten Fotos an den Wänden, Lampenschirmen aus dem Angermünder Emaillierwerk, Dart und Kegelbillard und der Wirtin Renate Grenz, die wie eine Mutter herzlich aber resolut den Laden zusammen und am Laufen hielt.

Doch mit 78 Jahren und spürbaren Krankheitsfolgen hat Renate Grenz jetzt schweren Herzens aufgeben müssen. Die Gaststätte „Zum Schweizer Hof“ in der Wasserstraße, dicht am Angermünder Marktplatz, ist seit wenigen Tagen geschlossen. Stirbt nach der Berliner Ecke damit jetzt die letzte Angermünder Kneipe?

Eckhard Kurth will soweit noch nicht denken. Der Verkaufsleiter der Firma Getränkevertrieb Rössler und alteingesessener Angermünder hofft, einen Nachfolger für die Traditionsgaststätte zu finden. Das Unternehmen, damals Getränke-Thoss, hatte den „Schweizer Hof“ 1994 von den Hauseigentümern angemietet, um ihn nach einigen Jahren des Leerstands nach der Wende wieder eröffnen zu können und die Betreibung zu sichern. Als Wirtin fand sich schnell Renate Grenz, die zuvor im Haus Uckermark arbeitete und sich in der Gastronomie selbstständig machen wollte. „Sie war Kneipenwirtin mit Herz und Seele, die die Tradition ihrer Vorgänger Emil und Tante Olga, wie die Angermünder auch die Gaststätte tauften, fortführte. Fast 25 Jahre lang“, erzählt Eckhard Kurth. Jetzt schafft sie es nicht mehr.

Doch wird kein Nachfolger gefunden, muss auch Eckhard Kurth die Reißleine ziehen, den Mietvertrag kündigen und die Gaststätte aufgeben. Mit Anzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda wird ein neuer Betreiber für den „Schweizer Hof“ gesucht, der die Tradition weiterführen möchte. Doch in der Gastronomie ist motiviertes Personal Mangelware, wie auch andere Kollegen in der Stadt zu spüren bekommen. Und auch die Kneipenkultur verändert sich. Nicht nur in Angermünde. Stammkunden werden weniger, die Leute treffen sich seltener abends außer Haus. Auch gesetzliche Einschränkungen wie das Rauchverbot, macht traditionellen Bierkneipen zu schaffen.

Doch Eckhard Kurth ist überzeugt, dass der Schweizer Hof mit seiner langen Geschichte, seiner Lage im Herzen der historischen Altstadt und der originellen, historischen Ausstattung Potential hat und sich jemand mit Mut und Herzblut findet, der ihn als Traditionskneipe, Musikkneipe, Pub oder mit anderen Ideen weiterführt. „Wir bieten als Firma Rössler unsere volle Unterstützung an, auch in finanzieller Hinsicht, zum Beispiel bei der Miete. Wir würden uns um alles kümmern“, versichert Eckhard Kurth. So könnte ein Stück Angermünder Geschichte bewahrt werden, das sonst wohl für immer verloren wäre.

Das Gebäude, das 1703 gebaut wurde, ließ 1880 der Tischlermeister Carl Schulz zu einer Gastwirtschaft umbauen. Es wurde Herberge zur Heimat „Zum Schweizer Hof“. 1922 kaufte Albert Ratz die Wirtschaft. Seitdem ist die in privatem Familienbesitz.