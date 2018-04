Gemeinden kritisieren Landesplanung

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Schorfheide. Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, kurz LEP-HR, stößt bei vielen Gemeinden im Oberbarnim auf Kritik. Sie befürchten abgehängt zu werden. Das Mammutwerk enthält in den Augen der Kommunen einigen Sprengsatz für die Entwicklung für den ländlichen Raum. Derzeit wird an Stellungnahmen gefeilt.

Der neue Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP-HR) ist derzeit noch in Arbeit. Die Regierungen der Länder Berlin und Brandenburg haben jüngst den Zweiten Entwurf vorgelegt. Bis zum 7. Mai können die Gemeinden sich dazu im Rahmen von Stellungnahmen äußern. Das rät auch der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Kurth den Kommunen. Mit eigenen Anregungen und Ideen könnten sie noch entscheidenden Einfluss auf die Endfassung nehmen, so Kurth.

In den Augen der Kommunen wird der Fokus des Planes zu sehr auf die Hauptstadtregion gelegt und dem ländlichem Raum kaum Entwicklungspotenziale zugestanden. Nicht gut auf den Landesentwicklungsplan zu sprechen, ist der Bürgermeister von Friedrichswalde, Bernhard Ströbele. Der hat nämlich mit Verweis auf den LEP ein Bauverbot für ein paar Einfamilienhäuser am Ortsrand vom Landesministerium erhalten. „Der LEP verhindert Wachstum im ländlichen Raum“, moniert er. Auch andere Kommunen in der Schorfheide haben für Bauprojekte eine Ablehnung bekommen oder verwerfen sie mit Blick auf den Plan.

Nach dem vorliegenden Entwurf des LEP sind große Teile des Amt Joachimsthal und der Gemeinde Schorfheide als sogenannter Freiraumverbund definiert. Hier ist Bebauung jeglicher Art künftig nur eingeschränkt erwünscht. Schon jetzt werden die baurechtlichen Restriktionen in vielen Kommunen als unzumutbarer Hemmschuh wahrgenommen. Das Dorf Eichhorst etwa beklagt sich, dass es nicht wachsen dürfe. Das Amt Joachimsthal, das die Stadt und drei Gemeinden umfasst, arbeitet derzeit an einer Stellungnahme, bestätigt Amtsdirektor Dirk Protzmann.

Joachimsthal würde nach dem LEP-Entwurf zwar zum grundfunktionalen Zentrum, aber die Gemeinden ringsherum hätten künftig ihre Probleme, wenn sie wachsen wollen. Ähnlich sieht auch die Lage in Schorfheide aus. Groß Schönebeck würde wohl ein grundfunktionales Zentrum, der größte Ort Finowfurt bekäme diesen Status aufgrund der Nähe zur Kreisstadt nicht.

Auch die Gemeinde Schorfheide will sich zum Entwurf des LEP äußern. Ein Problem sei, so Bürgermeister Uwe Schoknecht gegenüber den Gemeindevertretern, dass das 130-Seiten starke Papier plus Anhänge die Verwaltung vor Herausforderungen stellt. Die Landesregierung habe es abgelehnt, eine Synopse der neuen Fassung im Vergleich zur alten zur Verfügung zu stellen. Das hätte der personell dünn aufgestellte Verwaltung enorm geholfen, denn dann wären die Änderungen mit einem Blick sichtbar. Nun müssen sie akribisch durchgeackert werden. „Das ist personell kaum zu leisten“, meint Schoknecht.

Der LEP soll Berlin und Brandenburg eine raumordnerische Grundlage geben. Er regelt die Entwicklung der Gewerbe, des ländlichen Raums und der Infrastruktur. Der Plan soll im Sommer 2019, noch vor der anstehenden Landtagswahl, in Kraft treten. Gerade dieser Punkt wird von den Oppositionsparteien im Landtag heftig kritisiert. „Es gibt keine parlamentarische Kontrolle“, meint etwa Ingo Senftleben von der CDU-Fraktion. Die rot-rote Landesregierung entscheide einfach allein. Die CDU-Fraktion hat in einem mehrseitigen Papier zahlreiche Kritikpunkte aufgezählt. Gerade der ländliche Raum verliere, heißt es darin. Die Landesregierung wolle ländliche Gebiete möglichst frei von Bebauung halten und nehme den Kommunen die Planungshoheit.

Nach dem 1. Entwurf des LEP sind über 1000 Stellungnahmen beim zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung eingegangen. Wie viele es beim 2. Durchlauf werden, wird sich zeigen. Am vereinbarten Fahrplan solle aber festgehalten werden, bestätigt ein Sprecher.