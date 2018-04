Antrag für Tempo 30 in Beauregard

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Der Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Grundstückverkehr, Wohnen und Auftragsvergabe der Stadt Wriezen hat sich in seiner jüngsten Sitzung ausdrücklich dafür ausgesprochen, in Beauregard eine 30-Kilometer-Zone einzurichten.

In Zusammenhang mit der Baustelle in Eichwerder habe sich der Durchgangsverkehr deutlich erhöht, heißt es in einem entsprechenden Antrag von Peter Sperr, Ortsvorsteher von Altwriezen/Beauregard. Der Antrag stammt aus dem Oktober 2015. Bei einer Unterschriftensammlung hatten sich fast alle Bürger dafür ausgesprochen, auf der Vorderstraße und der Hinterstraße in Beauregard eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde auszuschildern. Der Ortsvorsteher reichte den Antrag erneut jetzt im Februar ein und bat die Stadt den Antrag ans Straßenverkehrsamt des Landkreises zu schicken. Dass die Sperrung der Ortsdurchfahrt Eichwerder und damit die Umleitung so lange dauert, damit hatte niemand gerechnet.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) betonte, dass das Straßenverkehrsamt darauf hingewiesen habe, dass die 30-Kilometer-Zone nicht für zwei Straßen, sondern den ganzen Ortsteil gelte. Dies bedeute, dass alle Straßen gleichrangig gewertet werden und rechts vor links gilt, was bedeutet, dass es keine Vorfahrtstraßen mehr gebe. Normalerweise lasse das Straßenverkehrsamt 30-Kilometer-Zonen nur dann zu, wenn es besondere Situationen wie einen Anstieg der Verkehrsunfälle oder zunehmende Lärmbelästigung gebe. Dafür sei dann ein Langzeitgutachten herzustellen, das aber aufwändig und viel zu teuer sei. Beide Symptome seien in Beauregard nicht festzustellen.

„Das Straßenverkehrsamt fordert ein Konzept“, bestätigte Wolfgang Skor (BWBO). „Ich kann mir als Maßnahme nur vorstellen, dass wir alle Vorfahrtschilder abbauen“, erklärte der Bürgermeister.

Peter Sperr betonte, dass das Tempolimit auch für Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen gelte und sich deren Schadstoffausstoß dadurch verringere. Der Ausschuss sprach sich für den Antrag aus.